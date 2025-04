Il flirt di Zeudi Di Palma con un volto noto: le indiscrezioni dopo il Grande Fratello

Finito il Grande Fratello, l’attenzione mediatica su Zeudi Di Palma non si è placata. L’ex Miss Italia, già nota per la sua eleganza e per il percorso nella Casa più spiata d’Italia, è ora al centro di speculazioni che riguardano una possibile relazione con Jey Lillo, giovane illusionista napoletano e influencer, attualmente concorrente di Pechino Express 2025 nella coppia dei “Magici”.





La storia tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, nata durante la partecipazione a Temptation Island e riemersa nel corso del Grande Fratello, è ormai archiviata. Tuttavia, il nome di Zeudi continua a essere protagonista delle cronache rosa, questa volta per un presunto flirt con Jey Lillo, noto per i suoi spettacoli di magia e la sua presenza su TikTok, dove ha conquistato migliaia di follower con giochi di prestigio e ironia.

Le voci su una possibile relazione tra Zeudi Di Palma e Jey Lillo hanno iniziato a circolare dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal prestigiatore sui social. Rispondendo a un Ask su Instagram, Jey ha affermato: “Con Zeudi ci conosciamo bene”. Una frase che ha subito acceso la curiosità dei fan, alimentando le ipotesi su un legame che va oltre la semplice amicizia. Tuttavia, né Zeudi né Jey hanno confermato o smentito queste indiscrezioni, scegliendo di mantenere un basso profilo e di non entrare nel dettaglio.

Quando gli è stato chiesto se fosse fidanzato, Jey Lillo ha risposto con un’altra dichiarazione ambigua: “Non sono fidanzato… Le donne ci sono sempre state, sia prima che ora…”. Parole che lasciano spazio a interpretazioni e che sembrano voler mantenere il mistero intorno alla sua vita sentimentale.

Nel frattempo, il nome di Jey Lillo è stato accostato anche a quello di Maria Esposito, attrice nota per il ruolo di Rosa Ricci nella quinta stagione di Mare Fuori. Anche in questo caso, però, non ci sono conferme ufficiali, solo sussurri e qualche like sospetto sui social. La situazione, quindi, rimane incerta, alimentando ulteriormente il gossip intorno al giovane prestigiatore.

Nonostante la mancanza di prove concrete, la presunta relazione tra Zeudi Di Palma e Jey Lillo continua a far discutere. I fan si chiedono se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma per ora l’unica certezza è che il gossip si nutre di indizi, emoji e dichiarazioni criptiche.

La partecipazione di Jey Lillo a Pechino Express non sembra aver fermato le speculazioni: tra una tappa e l’altra del programma, il giovane mago potrebbe riservare qualche sorpresa, magari svelando dettagli sulla sua vita privata. Nel frattempo, il mistero rimane, e il pubblico continua a interrogarsi sulla natura del rapporto tra Zeudi Di Palma e Jey Lillo.

In assenza di conferme, le cronache rosa si concentrano su ogni piccolo dettaglio che possa suggerire una svolta. I social, come sempre, giocano un ruolo cruciale: like, commenti e interazioni diventano indizi per cercare di capire cosa stia realmente accadendo. Ma fino a quando i protagonisti non decideranno di parlare apertamente, il gossip rimarrà avvolto nel mistero.