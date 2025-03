Il gesto di Giglio al Grande Fratello, un tatuaggio ‘fai da te’ con il nome di Yulia, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del reality

Il concorrente Giglio, noto per la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico dopo un gesto che ha sollevato un vero e proprio dibattito sui social media. Nelle ultime ore, diversi fan del reality show hanno espresso incredulità riguardo a quanto accaduto all’interno della casa. Secondo le segnalazioni, Giglio avrebbe rivelato a dei compagni di avventura di essersi inciso sulla pelle il nome di Yulia, la modella italo-cubana con la quale ha intrapreso una relazione.





Entrato nella casa a settembre, Giglio è uno dei concorrenti più longevi di questa edizione. Durante la sua permanenza, ha sviluppato un legame con Yulia, ma la loro storia ha subito una battuta d’arresto quando lei ha dovuto lasciare il programma per affrontare questioni legali legate al suo ex. Questo evento ha colpito molto Giglio, che ha continuato a nutrire forti sentimenti per Yulia.

Il gesto che ha scatenato il clamore è stato descritto come un “tatuaggio fai da te”, un atto che Giglio ha considerato un segno d’amore. Tuttavia, il pubblico ha reagito in maniera mista, con molti utenti di social media che hanno commentato in modo critico. Un utente su X ha scritto: “Giglio si è inciso sulla pelle con non so cosa il nome di Yulia, boh, ma questo non è normale”. Questo commento riflette il sentimento di molti, che vedono il gesto come eccessivo e poco appropriato.

Altri fan hanno riportato le parole di Giglio, che avrebbe affermato: “Mi sono inciso sulla pelle il nome di Yulia perché sono sicuro e convinto di ciò che ho costruito con lei dentro questa casa”. Questo tipo di dichiarazione ha alimentato ulteriormente il dibattito, poiché molti si sono chiesti se fosse davvero saggio prendere una decisione così drastica senza considerare le implicazioni.

La situazione si complica ulteriormente considerando che, all’esterno della casa, Yulia ha avuto un incontro con il suo ex, come lei stessa ha ammesso in una delle puntate del programma. Inoltre, è stata avvistata in una discoteca in un ballo molto ravvicinato con un tentatore di Temptation Island. Nonostante queste circostanze, Giglio è rimasto fermo nella sua convinzione riguardo ai sentimenti di Yulia. Un altro utente ha commentato ironicamente: “Oh, povero Giglio! Ti sei inciso il nome senza sapere tantissime cose… Mi fa tenerezza, poverino”.

Attualmente, non ci sono immagini che confermino il gesto di Giglio, né dichiarazioni ufficiali da parte sua o della produzione del programma. Tuttavia, alcuni fan ricordano che in passato Giglio aveva già parlato di gesti simili, e in un’occasione un video aveva circolato sui social per documentarlo. Ricollegando questi eventi, un altro fan ha esclamato: “Giglio si è scritto Yulia nella stessa maniera in cui si è fatto i graffi… Sono scioccata”.