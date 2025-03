Il gesto sorprendente di Giglio al Grande Fratello ha sollevato polemiche tra i fan, che si chiedono se sia un atto d’amore o un gesto eccessivo

Un episodio recente ha scosso il pubblico del Grande Fratello, riguardante il concorrente Giglio, parrucchiere di Reggio Emilia. Negli ultimi giorni, sui social network sono emerse numerose segnalazioni da parte degli utenti, molti dei quali si dicono increduli rispetto a un gesto che Giglio avrebbe compiuto all’interno della Casa. Secondo quanto riportato, il concorrente ha confidato a diversi compagni di avventura di aver realizzato una sorta di tatuaggio ‘fai da te’, un atto che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.





Giglio è uno dei partecipanti di lungo corso di questa edizione del Grande Fratello, essendo entrato nel programma a settembre. Durante la sua permanenza, ha instaurato una relazione con Yulia Brusci, una modella italo-cubana. Tuttavia, la loro storia d’amore ha subito una battuta d’arresto quando Yulia ha dovuto lasciare la Casa per affrontare alcune questioni legali legate al suo ex compagno, all’esterno del programma.

Il gesto di Giglio sembra essere stato motivato dall’affetto nei confronti di Yulia. Secondo le testimonianze raccolte, il concorrente si sarebbe inciso sulla pelle il nome della modella come simbolo del suo amore. Un utente su X ha commentato: “Giglio si è inciso sulla pelle con non so cosa il nome di Yulia, boh, ma questo non è normale”. Altri fan hanno condiviso opinioni simili, evidenziando l’eccessività del gesto. Un altro utente ha riportato le parole di Giglio: “Mi sono inciso sulla pelle il nome di Yulia perché sono sicuro e convinto di ciò che ho costruito con lei dentro questa casa.”

Questo episodio ha innescato una serie di commenti e reazioni sui social media, con molti utenti che si sono detti preoccupati per la situazione emotiva di Giglio. Recentemente, Yulia è stata vista in compagnia del suo ex, un fatto che ha suscitato ulteriori interrogativi sulla natura della loro relazione. Durante una puntata del programma, Yulia ha confermato di aver avuto un incontro con il suo ex, alimentando il dibattito tra i fan. Inoltre, è stata avvistata in discoteca, dove ha ballato in modo piuttosto ravvicinato con un partecipante di Temptation Island.

Nonostante queste circostanze, Giglio sembra mantenere una certa sicurezza riguardo ai suoi sentimenti per Yulia. Un utente ha ironicamente commentato: “Oh, povero Giglio! Ti sei inciso il nome senza sapere tantissime cose… Mi fa tenerezza, poverino.” Le reazioni critiche non si sono fatte attendere, e molti utenti hanno espresso il loro scetticismo riguardo alla stabilità della relazione tra i due.

È importante notare che al momento non ci sono prove visive che documentino il gesto di Giglio, né conferme ufficiali da parte del concorrente. Tuttavia, alcuni fan ricordano che in passato Giglio aveva già parlato di gesti simili. In un’occasione precedente, un video che circolava sui social aveva mostrato un gesto analogo, creando un parallelismo tra i due episodi. Un altro fan ha commentato: “Giglio si è scritto Yulia nella stessa maniera in cui si è fatto i graffi… Sono scioccata.”