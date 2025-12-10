Il giorno in cui si pentirono di avermi lasciato andare

Avevo ottenuto un nuovo impiego. Mi avevano retribuito per alcuni mesi, per poi interrompere i pagamenti. Mi recai alle Risorse Umane per presentare un reclamo, e il mio superiore inveì: “Nessun altro si lamenta!”. Abbandonai la stanza in silenzio. Il giorno seguente, mi misi a cercare lavoro online e, con mio sommo orrore, trovai la mia stessa posizione indicata come “vacante, assunzione immediata”.





La stessa descrizione delle mansioni. Lo stesso dipartimento. Lo stesso titolo. Persino la breve frase che avevo scritto io stesso per la presentazione del team era ancora lì nell’annuncio. Sembrava che qualcuno mi avesse tolto il respiro.

Rimasi seduto a fissare lo schermo. Il mio caffè era diventato freddo ore prima. Avevo riversato anima e corpo in quel lavoro, facevo tardi, aiutavo gli altri, persino facevo da mentore al tirocinante di cui nessun altro aveva tempo. E ora, mi sostituivano come se fossi un fazzoletto di carta usato.

Tuttavia, non intendevo dar loro la soddisfazione di vedermi crollare. Non piansi. Non urlai. Semplicemente chiusi l’annuncio e aprii una nuova scheda. Se loro avevano chiuso con me, io avrei chiuso con loro.

Quella sera, aggiornai il curriculum, perfezionai il mio profilo LinkedIn e contattai alcuni vecchi referenti con cui non parlavo da anni. Mi dissi che avrei trovato qualcosa di meglio. Dovevo farlo.

Nelle due settimane successive, inviai candidature con regolarità cronometrica. Feci colloqui in un paio di startup, in un’organizzazione non profit e persino in un’azienda mediatica. Ma nulla faceva scattare la scintilla. Ogni realtà o mi offriva stipendi bassissimi, o mi dava il ghosting, o sembrava tossica esattamente come il posto che avevo lasciato.

Nel frattempo, in ufficio, nessuno mi contattò. Nessuna email di congedo. Nessun saluto dal mio team. Nemmeno un ultimo stipendio. Era come se mi fossi dissolto nel nulla.

Cominciai a sentirmi perso. Non mentirò.

Una sera, mentre cenavo con noodles istantanei e scorrevo di nuovo gli annunci di lavoro, sentendomi un fallito, ricevetti un messaggio da una persona che ricordavo appena. Si chiamava Reena. Avevamo collaborato brevemente a un evento di volontariato due anni prima.

Il suo messaggio diceva: “Ehi! Ho visto il tuo nome su LinkedIn. Sei disponibile per lavori in freelance? Potrei avere qualcosa di perfetto per te.”

Inizialmente, esitai. Non cercavo lavoro freelance—desideravo stabilità. Benefit. Una scrivania con il mio nome. Ma ero al verde, e l’affitto era in scadenza, quindi dissi di sì.

Il giorno dopo, ci collegammo per una chiamata.

Si scoprì che Reena ora dirigeva la comunicazione per un’impresa sociale in crescita. Stavano lanciando una grande campagna e avevano bisogno di qualcuno che aiutasse a gestire contenuti e branding. Era un contratto di un mese, ben retribuito e completamente da remoto.

Pensai che sarebbe stato un ripiego finché non avessi trovato qualcosa di permanente. Ma sottovalutai quanto avrei apprezzato lavorare con persone che in realtà mi rispettassero.

Reena era gentile, dava feedback chiari e diceva sempre grazie. Il team era piccolo ma unito. Mi ascoltavano quando parlavo, chiedevano il mio parere e mi invitavano persino ai loro tornei virtuali del venerdì serata.

Quel mese diventò tre. Poi sei.

Continuarono a rinnovare il contratto. E lentamente, mi ritrovai a tenere di nuovo al lavoro, alla missione e alle persone. Stavo svolgendo un buon lavoro, e loro se ne accorgevano. Misero persino in risalto una delle mie campagne di blog nella newsletter aziendale.

Poi, una mattina, Reena mi scrisse di nuovo. Questa volta disse: “Devi collegarti per una chiamata. Sono buone notizie, promesso.”

Durante la chiamata, annunciò che stavano creando una nuova posizione a tempo pieno—Responsabile della Strategia di Brand—e voleva me per quel ruolo. A tempo pieno. Benefit. Il tutto.

Stavo quasi per far cadere il caffè.

Accettai all’istante.

Nel giro di una settimana, ebbi la lettera di offerta. Lo stipendio era quasi il doppio di quello che guadagnavo nel precedente lavoro. Inoltre, la cultura aziendale era da sogno—orari flessibili, giornate di benessere, persino un rimborso per migliorare l’ufficio domestico.

Ma non è qui la svolta.

Qui è dove la storia si fa sorprendente.

Alcuni mesi dopo il mio nuovo incarico, iniziammo i preparativi per un grande progetto di partnership. Il collaboratore esterno? Un’azienda corporativa con cui avremmo lanciato insieme un’iniziativa.

Indovinate chi dirigeva la loro parte del progetto?

Il mio vecchio capo.

Proprio colui che mi aveva urlato contro per essermi lamentato di non essere pagato. Quello che aveva fatto finta che non esistessi dopo aver smesso di inviare gli assegni.

Avevamo programmato una riunione congiunta su Zoom.

Lo ammetto—ero nervoso. Ma mi ricordai: non ero più la stessa persona. Non ero impotente. Ora ero io a essere in carica.

La riunione iniziò. Telecamere accese. Vidi il suo volto. Lui vide il mio.

La sua espressione vacillò.

Mantenni un tono professionale. “Salve, è un piacere rivederla. Non vedo l’ora di collaborare a questo progetto.”

Borbottò qualcosa in risposta, chiaramente a disagio. I ruoli si erano invertiti.

Per tutta la durata del progetto, mantenne le distanze. A malapena parlava durante le riunioni. A volte inviava email a Reena invece che a me, cercando di bypassarmi. Ma lei mi reinseriva sempre nella conversazione. Conosceva il mio valore. Si fidava di me.

Un giorno, a causa di un intoppo nel progetto, dovemmo fare una chiamata diretta—solo lui e io.

Tentò nuovamente di affermare il suo controllo. Mi interruppe. Sostenne che non capivo il cliente.

Rimasi calmo.

“Capisco bene il cliente,” dissi. “Ma, cosa più importante, capisco le persone che stiamo cercando di aiutare. Questo è il senso della campagna. Non dimentichiamolo.”

Silenzio.

Poi disse: “Lei… è cambiata.”

Sorrisi. “La crescita fa questo.”

Dopo la conclusione del progetto, ricevetti un messaggio privato da una persona ancora impiegata nella sua azienda. Mi riferì che lui era ultimamente sotto esame—molteplici lamentele, basso morale del team, persino accuse di trattenere i bonus. Sembrava che il karma stesse facendo il suo lavoro.

Ed ecco la parte migliore.

Sei mesi dopo, Reena mi chiamò di nuovo. “Hai fatto un lavoro incredibile,” disse. “Prenderò un sabbatical il prossimo trimestre. Voglio che tu mi sostituisca come Direttore Facente Funzione.”

Non potevo crederci.

Dall’essere stato silenziosamente estromesso al diventare Direttore Facente Funzione nel giro di un anno—sembrava irreale.

Ma era reale.

Tutto quanto.

Il lavoro che mi aveva dato il ghosting? Finì per avere un turn over continuo di nuovi assunti. Nessuno rimaneva più di tre mesi. Le loro recensioni su Glassdoor peggiorarono rapidamente. Nel frattempo, io prosperavo in un’azienda che ci teneva—non solo ai risultati, ma alle persone.

A ripensarci, sono grato che mi abbiano lasciato andare.

Se non l’avessero fatto, non avrei mai trovato questa strada. Non avrei mai detto di sì a Reena. Non avrei mai scoperto cosa significhi essere valorizzato.

A volte, un rifiuto non è la fine. È la spinta di cui hai bisogno verso qualcosa di meglio.

Qualcosa di giusto.

Ho imparato che andarsene non è debolezza—è saggezza. Sapere quando smettere di bussare a una porta che non si aprirà. Credere che esista una porta migliore.

E quando la trovi? Non dovrai forzarla. Si spalancherà, come se ti stesse aspettando da sempre.

Quindi, se stai leggendo questo e sei stato trascurato, sostituito o fatto sentire piccolo—resisti.

Continua ad andare avanti.

Il posto che ti vede per quello che vali? Esiste.

E quando lo troverai, realizzerai che ogni “no” stava solo facendo spazio al “sì” giusto.

Se questa storia ti ha toccato, lascia un like e condividila con qualcuno che ha bisogno di ricordare:

Non sei usa e getta. Hai valore. Devi solo trovare le persone giuste che lo vedano.