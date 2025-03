Il Grande Fratello svela un segreto intimo di Lorenzo Spolverato, creando tensione tra i concorrenti e alimentando le speculazioni sulla sua relazione con Shaila Gatta

La tensione aumenta all’interno della Casa del Grande Fratello, con la finale che si avvicina e i concorrenti coinvolti in discussioni sempre più accese. Tra i temi più controversi di questa settimana spicca la relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che sembra essere giunta al termine dopo l’ennesimo litigio. Durante la diretta di giovedì, Lorenzo ha accusato pubblicamente Shaila di aver espresso, in momenti privati, la sua gelosia nei confronti di Chiara.





Shaila, tuttavia, ha fornito una versione diversa degli eventi. “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così,” ha dichiarato, evidenziando la sua frustrazione per la situazione. La lite, apparentemente legata alla gelosia, potrebbe nascondere un segreto molto più intimo che coinvolge Lorenzo.

Nella serata di venerdì, durante una conversazione tra Stefania Orlando, Maria Vittoria e Jessica, è emerso un nuovo aspetto della situazione. Stefania ha commentato: “Ma a parte che ora dicono che non stanno più insieme, ma poi sono sempre lì a parlare. Poi c’è questo segreto, ma poi alla fine qual è?” A questo punto, Maria Vittoria ha ripreso il discorso sulla gelosia di Shaila, ma Jessica ha prontamente smentito questa versione.

Jessica ha rivelato: “No! Non è questo, è un’altra cosa ancora. A me l’ha detto lui qui in piscina che c’è dell’altro. Però è lui che l’ha messo in piazza. Quando è venuto a parlarmi mi ha detto ‘cosa ti stava dicendo prima Shaila?’” La finalista ha quindi condiviso che Lorenzo le ha accennato a un aspetto molto intimo della loro relazione, di cui nessuno era a conoscenza: “Ragazze non è quella roba di Chiara. Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto ‘c’è stata anche un’altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’.”

Di fronte a questa rivelazione, Jessica ha cercato di fermare Lorenzo: “Io subito l’ho fermato e gli ho detto ‘non la dire’. E lui ha continuato dicendo ‘infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto’.” Ha poi sottolineato che Lorenzo ha fatto questo discorso davanti alla telecamera, consapevole che Alfonso Signorini avrebbe potuto chiedergli di rivelare il segreto. “Se non vuoi farlo uscire non lo dici,” ha aggiunto Jessica.

La situazione si è ulteriormente complicata quando, durante un momento di relax al beauty, un altro concorrente ha chiesto a Lorenzo di rivelare il contenuto del segreto. “Che è sta cosa intima? Dilla, dai dillo,” gli è stato detto, ma Lorenzo ha scelto di non rivelare nulla, consapevole che ciò avrebbe potuto scatenare un vero e proprio putiferio all’interno della Casa.

La curiosità tra i concorrenti è palpabile, e Maria Vittoria ha espresso il suo desiderio di conoscere il segreto: “Voglio sapere anche io questa cosa intima.” Il clima di attesa e tensione aumenta, con i concorrenti che si interrogano su cosa possa nascondere Lorenzo e quali conseguenze questo possa avere sulle dinamiche all’interno della Casa.