Il look premaman di Giulia De Lellis conquista: reggiseno e gonna di seta per mostrare il pancione





L’estate 2025 segna un periodo speciale per Giulia De Lellis, che sta vivendo la sua prima gravidanza con grande gioia e stile. Aspettando la piccola Priscilla, frutto dell’amore con il fidanzato Tony Effe, l’influencer non rinuncia al glamour e continua a stupire i suoi fan con outfit che celebrano la femminilità anche in dolce attesa. Durante il weekend di Ferragosto, trascorso in Puglia, ha sfoggiato un look premaman che potrebbe diventare un punto di riferimento per le donne incinte che desiderano esaltare la propria bellezza.





La coppia, nonostante stia insieme da poco più di un anno, ha deciso di intraprendere il percorso della genitorialità, rafforzando una relazione già solida e affiatata. La gravidanza, vissuta con entusiasmo da entrambi, ha portato Giulia De Lellis a modificare i suoi piani estivi: niente viaggi all’estero, ma relax in alcune delle mete più iconiche d’Italia, dalla Sicilia alla Costiera Amalfitana. Ora, in Puglia, l’influencer ha catturato l’attenzione con un outfit che mescola romanticismo e grinta.

Negli ultimi anni, molte celebrità hanno sfidato gli stereotipi legati alla moda premaman, dimostrando che lo stile non deve essere sacrificato durante la gravidanza. Giulia De Lellis si inserisce perfettamente in questa tendenza, abbandonando i tradizionali abiti larghi e optando per capi che mettono in risalto le forme del corpo. Tra tubini aderenti, mini abiti raffinati e vestiti scivolati dai colori vivaci, la sua estate 2025 è stata caratterizzata da scelte stilistiche audaci e sofisticate.

Durante il soggiorno in Puglia, l’influencer ha scelto un completo firmato For Love & Lemons che richiama l’estetica della lingerie. Il look era composto da una gonna midi in seta color celeste abbinata a un reggiseno balconcino coordinato. Il reggiseno, impreziosito da ricami in pizzo, volant sulle spalline e un fiocchetto al centro del seno, ha sottolineato il pancione con eleganza e delicatezza. Questo outfit ha messo in evidenza il perfetto equilibrio tra romanticismo e audacia, confermando ancora una volta la capacità di Giulia De Lellis di interpretare la moda in modo personale.

A completare il look ci sono stati accessori di grande valore e stile. L’influencer ha scelto una Kelly bag di Hermès nera, un orologio Cartier e mules col tacco, dimostrando attenzione ai dettagli e confermando il suo gusto per i capi e gli accessori di lusso. La scelta di questo outfit durante il weekend di Ferragosto potrebbe influenzare molte future mamme che cercano ispirazione per valorizzare la loro femminilità durante la gravidanza.

La maternità è un momento unico nella vita di una donna, e Giulia De Lellis lo sta vivendo con entusiasmo e consapevolezza. La piccola Priscilla, attesa con amore e trepidazione da lei e Tony Effe, rappresenta un nuovo capitolo nella vita della coppia. Nonostante la relazione sia iniziata poco più di un anno fa, i due hanno dimostrato una grande maturità nel prendere questa importante decisione.

Le immagini condivise sui social hanno mostrato una Giulia De Lellis radiosa e serena, circondata dalla bellezza dei paesaggi pugliesi. La scelta di trascorrere le vacanze estive in Italia non solo le ha permesso di rilassarsi, ma anche di celebrare il Made in Italy attraverso i suoi outfit. La sua capacità di interpretare la moda premaman con originalità potrebbe ispirare molte donne a sperimentare nuovi stili durante questo periodo speciale.



