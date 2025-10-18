Il mistero della ciotola di biglie

Abbiamo un nuovo vicino.

Nel suo giardino c’è una ciotola piena di biglie.

Io e mia madre ci pensiamo da giorni. Che cos’è?

Siamo troppo timide per chiedere.

Non lo conosciamo ancora.





Abbiamo finalmente scoperto che si chiama Dorian Weller. Si è trasferito nella vecchia casa beige all’angolo tre settimane fa. È alto, con capelli argento sottili e occhiali che scivolano costantemente sul naso. Indossa sempre un cardigan blu scuro, anche quando fa caldo. A volte lo vedo in piedi accanto alla ciotola, le mani dietro la schiena, con lo sguardo fisso sulle biglie come se contenessero tutti i segreti dell’universo.

Mamma e io ne parliamo lavando i piatti o piegando il bucato. Lei sospira: «Forse è un memoriale per qualcuno che ha amato.»

Io scuoto la testa: «Forse raccoglie desideri.»

Ma nessuna di noi ha il coraggio di attraversare la strada e chiedere.

Poi, una sera, tutto è cambiato.

Mamma ha bruciato il polpettone e il fumo ha invaso la cucina.

Sono corsa fuori a prendere aria.

Dorian era lì, accovacciato vicino alla ciotola, e credo che abbia sentito il trambusto. Mi ha guardato, sorpreso, poi mi ha fatto un piccolo cenno con la mano.

Stavo per rientrare, ma ho pensato a tutte le volte che ci siamo domandate del suo strano oggetto.

Ho deglutito e gli ho detto: «Ciao.»

Si è alzato lentamente, con le ginocchia scricchiolanti. «Salve», ha risposto con voce calda ma sommessa.

Ho indicato la ciotola e ho sparato la domanda che ci tormentava da settimane: «Perché ha tutte quelle biglie?»

Ha sorriso. Un sorriso che sembrava insieme triste e felice.

«Vuoi venire a sentire la storia?»

Il cuore mi batteva fortissimo.

Mi sono girata e ho visto mamma sulla veranda. Mi ha fatto un cenno con la testa.

Sono andata. L’erba era fredda sotto i piedi nudi.

Da vicino, le biglie erano tutte diverse: blu, verdi, arancioni, ognuna con venature e lucentezze uniche.

Dorian mi ha fatto sedere su una panchina accanto alla ciotola.

Ha preso una biglia verde smeraldo e l’ha sollevata verso la luce del tramonto.

«Ogni biglia rappresenta un bel ricordo», ha detto piano.

Ho sgranato gli occhi. «Un ricordo bello?»

Lui ha annuito.

«Ogni volta che succede qualcosa di meraviglioso, cerco una biglia che lo rappresenti. Questa…» ha fatto una pausa, lo sguardo velato di nostalgia, «è del giorno in cui mia figlia Linnea ha mosso i primi passi.»

L’ho ascoltato senza fiatare.

Poi ha preso una biglia rosa con striature d’argento.

«Questa è del giorno in cui ho sposato la madre di Linnea.»

Non sapevo cosa dire.

«E adesso dove sono?» ho sussurrato.

Ha sospirato, lungo e pesante.

«Linnea vive lontano. Non ci parliamo da anni.

Mia moglie, Suri, è morta dieci anni fa.»

Ha rimesso con delicatezza la biglia nella ciotola.

«Queste biglie mi aiutano a ricordare la bellezza che ho avuto, così non la perdo nel tempo.»

Sentii un nodo alla gola che non riuscivo a spiegare.

«È bellissimo», ho mormorato.

«O forse sciocco, dipende da chi lo dice», ha sorriso.

Mi guardò: «E tu? Hai ricordi da mettere in una biglia?»

Pensai al giorno in cui mamma mi portò a sorpresa al luna park. Alla volta in cui mi insegnò ad andare in bici.

Annuii. «Sì. Ne ho tanti.»

Lui sorrise più sinceramente.

«Allora dovresti iniziare la tua ciotola di biglie.»

Quella sera raccontai tutto a mamma.

Lei ascoltava senza interrompermi, con gli occhi persi nei suoi ricordi.

Da allora iniziai a salutare Dorian ogni volta che lo vedevo.

A volte mi chiamava per mostrarmi una nuova biglia: una cobalto per il giorno in cui si era trasferito nel quartiere, una lavanda per una lettera ricevuta da un vecchio amico.

Un pomeriggio decisi di sorprenderlo.

Comprai tre biglie in un negozio di giocattoli: una rosso fuoco, una gialla pallida e una blu oceano.

Le misi in un sacchetto e andai da lui.

Dorian era sotto la sua quercia a leggere.

«Queste sono per la sua ciotola», dissi.

Le mani gli tremavano leggermente mentre le estraeva.

Le sollevò alla luce, una ad una.

«Che ricordi rappresentano?» chiese piano.

«Pensavo… magari potrebbero essere per i bei giorni futuri», risposi timida.

I suoi occhi luccicavano. Mi prese la mano.

«È il gesto più gentile che qualcuno abbia fatto per me da tanto tempo.»

Da quel giorno, mi chiamò la sua compagna di biglie.

Ogni volta che accadeva qualcosa di piccolo ma bello—un’alba spettacolare, una parola gentile—aggiungevamo insieme una biglia.

Mamma notò che passavo sempre più tempo lì.

Una sera, attraversò la strada anche lei, con un piatto di biscotti al cioccolato.

Gli occhi di Dorian si illuminarono.

Si sedettero insieme sulla panchina delle biglie, parlando sottovoce.

Io restai abbastanza vicina da sentire frammenti: racconti d’infanzia, di amori perduti e ritrovati.

Con il tempo, mamma e Dorian si avvicinarono.

Lei portava tè, ridevano insieme.

Sembrava che la nostra famiglia si fosse allargata.

Poi, un giorno, arrivò Linnea.

Io ero in giardino con Dorian, pulendo le biglie.

Un SUV nero si fermò.

Una donna dai capelli color rame scese e si bloccò.

«Papà?» disse, con la voce tremante.

Dorian si alzò di scatto.

«Linnea?»

Si abbracciarono forte, come se non volessero più lasciarsi.

«Ho ricevuto le tue lettere», disse lei. «Scusa se ci ho messo tanto.»

Lui scosse la testa: «Ora sei qui. Questo conta.»

Linnea guardò la ciotola.

«Sono…?»

Dorian annuì. «I nostri ricordi belli.»

Lei prese una biglia verde.

«Questo giorno lo ricordo», sussurrò.

Trascorsero l’ora successiva raccontandosi storie.

Linnea spiegò che era stata travolta dal lavoro, dalla vita, e che aveva avuto paura a rispondere.

Poi aveva visto una foto della ciotola in un gruppo Facebook del quartiere. E qualcosa si era risvegliato in lei.

Iniziò a tornare spesso.

Portò anche i suoi figli—i nipoti di Dorian.

Quel giardino un tempo silenzioso ora era pieno di risate.

Le biglie aumentavano, ognuna un ricordo nuovo.

Un giorno Linnea portò a Dorian una mensola di legno fatta da lei.

Ogni spazio aveva un’etichetta per una biglia e la sua storia.

Dorian disse: «È meglio di qualunque trofeo.»

Intanto, mamma e Dorian divennero inseparabili.

Passeggiate, cene, serate sotto le stelle.

Una sera li vidi tenersi per mano.

Sembravano rivedere il mondo a colori dopo anni in bianco e nero.

Mi sentii piena.

Capivo che non eravamo solo noi ad aver portato luce nella sua vita—lui l’aveva riportata nella nostra.

Io stessa cominciai la mia ciotola: una biglia viola per quando cucinammo i biscotti senza bruciarli, una trasparente per il giorno in cui Dorian mi insegnò a far rimbalzare i sassi sull’acqua.

Poi, un giorno, Dorian ci radunò in giardino.

Teneva in mano una biglia dorata e argentata.

«Questa è per oggi», disse con orgoglio.

«Oggi?»

«Oggi ho capito che non sono più solo.»

Trattenni le lacrime.

Mamma mi strinse la spalla.

Linnea si asciugò gli occhi.

Un anno dopo, Dorian e mamma si tenevano per mano davanti a un piccolo gruppo di vicini.

Dorian si inginocchiò.

«Credevo di aver perso l’amore.

Ma a volte, la vita ti dà una seconda biglia.»

Aprì una scatolina.

«Vuoi sposarmi?»

Mamma, in lacrime, annuì ridendo.

Applausi, abbracci, gioia.

Linnea mi sussurrò: «Ora siamo davvero una famiglia.»

Quel giorno aggiungemmo una biglia speciale: bianca e oro, per i nuovi inizi.

Il matrimonio si tenne nel giardino, sotto la quercia.

Accanto all’altare, la ciotola.

Ogni ospite portò una biglia con un desiderio o un ricordo.

Guardando mamma e Dorian scambiarsi le promesse, capii quanto può cambiare tutto grazie a una semplice domanda.

Quel giorno imparai una cosa potente:

a volte, basta avere il coraggio di chiedere.

Dietro ciò che ci incuriosisce può nascondersi una storia che aspetta solo di essere raccontata.

E forse, anche un nuovo inizio per noi.