Il programma “Techeteche Top Ten”, condotto da Bianca Guaccero, chiude in anticipo rispetto ai piani iniziali, senza riuscire a superare gli ascolti de “La ruota della fortuna”.

La trasmissione “Techeteche Top Ten”, presentata da Bianca Guaccero, saluterà i suoi telespettatori domenica 20 luglio, concludendo così la sua programmazione estiva. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, il programma avrebbe dovuto accompagnare il pubblico fino al 1° agosto. Tuttavia, fonti interne alla Rai hanno rivelato a Fanpage.it che il progetto prevedeva un totale di otto puntate. L’idea originaria era quella di trasmettere un episodio settimanale per tutta l’estate, ma successivamente si è optato per una messa in onda giornaliera, concentrando quindi l’intera programmazione in una sola settimana.





Nonostante il cambio di strategia, “Techeteche Top Ten” non è riuscito a competere con il successo de “La ruota della fortuna”, condotta da Gerry Scotti. La sfida tra i due programmi ha visto il format di Canale 5 dominare gli ascolti, registrando una percentuale di share che variava tra il 21.9% e il 25.4%. Al contrario, il programma di Rai1 ha ottenuto risultati inferiori, oscillando tra il 13.4% e il 19.1%.

La conduttrice Bianca Guaccero ha confermato la chiusura del programma attraverso un post sui social media, annunciando: “Ci vediamo stasera per il penultimo episodio inedito di questa incredibile stagione di Techeteche Top Ten. E domani gran finale!”. La puntata finale sarà trasmessa domenica 20 luglio, come indicato anche dal palinsesto ufficiale Rai.

Gli ascolti a confronto: “Techeteche Top Ten” e “La ruota della fortuna”

Analizzando i dati di ascolto delle serate in cui i due programmi si sono confrontati, emerge chiaramente il divario tra i risultati ottenuti:

Lunedì 14 luglio : “Techeteche Top Ten” ha raggiunto 2.876.000 spettatori con uno share del 17.3%, mentre “La ruota della fortuna” ha ottenuto 3.643.000 spettatori e uno share del 21.9%.

: “Techeteche Top Ten” ha raggiunto 2.876.000 spettatori con uno share del 17.3%, mentre “La ruota della fortuna” ha ottenuto 3.643.000 spettatori e uno share del 21.9%. Martedì 15 luglio : Il programma di Rai1 ha registrato 3.023.000 spettatori e il 19.1% di share, mentre quello di Canale 5 ha totalizzato 3.440.000 spettatori con il 21.7%.

: Il programma di Rai1 ha registrato 3.023.000 spettatori e il 19.1% di share, mentre quello di Canale 5 ha totalizzato 3.440.000 spettatori con il 21.7%. Mercoledì 16 luglio : “Techeteche Top Ten” non è stato trasmesso per lasciare spazio alla partita Norvegia-Italia degli Europei femminili di calcio, mentre “La ruota della fortuna” ha mantenuto un pubblico di 3.424.000 spettatori con il 22.5% di share.

: “Techeteche Top Ten” non è stato trasmesso per lasciare spazio alla partita Norvegia-Italia degli Europei femminili di calcio, mentre “La ruota della fortuna” ha mantenuto un pubblico di 3.424.000 spettatori con il 22.5% di share. Giovedì 17 luglio: La trasmissione condotta da Bianca Guaccero ha ottenuto solo 2.011.000 spettatori e un modesto 13.4% di share, contro i 3.839.000 spettatori e il 25.4% del programma di Gerry Scotti.

Cosa sostituirà “Techeteche Top Ten”?

Con la chiusura anticipata del programma, Rai1 ha deciso di tornare alla versione tradizionale di “Techetechetè”, che andrà in onda nello stesso orario, alle 20:30. Questa scelta sembra essere stata accolta positivamente dal pubblico sui social media, dove molti utenti hanno espresso nostalgia per il format classico del programma. La versione tradizionale di “Techetechetè” si concentra su una selezione tematica di filmati d’archivio, senza interruzioni per esibizioni musicali o spiegazioni sui video trasmessi.

Il futuro della sfida televisiva

Il successo de “La ruota della fortuna” potrebbe avere ripercussioni anche sulle future programmazioni televisive. Secondo alcune speculazioni riportate da Fanpage.it, Gerry Scotti potrebbe essere in grado di competere con altri programmi di punta della Rai come “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino.

La chiusura anticipata di “Techeteche Top Ten” rappresenta un segnale chiaro sulla difficoltà di Rai1 nel contrastare l’attrattiva dei format consolidati di Canale 5. Resta da vedere come la rete pubblica risponderà a questa sfida nei prossimi mesi, cercando di riconquistare l’attenzione del pubblico estivo con nuove proposte o puntando su format già collaudati come “Techetechetè”.