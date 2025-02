Il Segreto di Anna Fedorovna: Come i Fratelli Hanno Trattato la Madre Anziana

«Non la prendo con me. Ho spesso viaggi di lavoro, non ho tempo per occuparmi di una vecchia malata», disse Nikita bruscamente. Un accenno di preoccupazione attraversò i suoi occhi. «E se dovesse provocare un incendio o allagare la casa? Chi se ne farebbe carico, allora?»





«Neanch’io la prendo,» rispose Boris, ripetendo incertamente le parole del fratello maggiore, senza curarsi minimamente che la loro madre fosse nella stanza accanto e potesse sentire tutto. «Irka mi caccerebbe di casa se portassi la nonna a casa. E i bambini sono piccoli, potrebbero spaventarsi per le sue stranezze.»

«Allora lasciamo che Kolya e Nadia la prendano,» dichiarò Nikita con decisione, risolvendo la questione. «Se si rifiutano, la mettiamo in una casa di riposo.»

Nadia guardò i suoi due cognati, lottando per contenere la crescente irritazione. Non c’era traccia di compassione nelle voci degli uomini, solo fastidio, come se prendersi cura della loro madre anziana fosse un peso insopportabile.

«Perché taci?» lo sollecitò con un colpetto al gomito, non sopportando che Kolya non cercasse nemmeno di fermare i suoi fratelli mentre parlavano crudamente della loro madre. «Sei d’accordo a prendere Anna Fedorovna con noi?»

«Beh, cosa possiamo fare?» rispose lui, scrollando le spalle. «Non possiamo lasciarla qui.»

Lasciare la loro suocera da sola nell’appartamento non era effettivamente un’opzione. Anna Fedorovna aveva recentemente compiuto settantacinque anni e la sua salute era notevolmente peggiorata. Andava frequentemente dai medici, e diverse volte nel cuore della notte aveva anche chiamato un’ambulanza. Negli ultimi mesi, aveva cominciato a perdere la memoria, compiendo azioni illogiche e confondendo nomi e date.

Lo avevano scoperto per caso. Ogni settimana i figli andavano a trovarla, la controllavano e le portavano la spesa. Una volta, Kolya, tornando a casa, aveva raccontato preoccupato a sua moglie:

«Mamma ha versato il caffè nella ciotola del gatto e ha messo dei panini con il burro accanto! È spaventoso… Cosa facciamo adesso?»

Nadia sospirò tristemente, anticipando l’inizio delle difficoltà. La vecchiaia non risparmia nessuno, ma alcuni sono più fortunati di altri. Sua suocera, che una volta era stata una donna gentile e affettuosa che Nadia aveva conosciuto venticinque anni prima, stava rapidamente diventando impotente.

Inizialmente, c’era speranza che la malattia non progredisse troppo. Anna Fedorovna continuava a vivere da sola e non si lamentava di nulla. Ma un giorno, Nikita, il fratello maggiore, chiamò Kolya furioso.

«Sono andato a trovare mamma e ci sono scarafaggi che corrono in cucina! Sei stato lì la settimana scorsa, perché non mi hai detto niente?»

«Non li ho visti,» si difese Nikolai. «Non c’erano allora.»

«Ma ora ci sono, e ce ne sono ancora di più! Ha del cibo sparso ovunque,» fece una breve pausa. «Dobbiamo decidere cosa fare con mamma. Ho paura che riempia tutta la casa di cose inutili. Forse dovremmo metterla in una casa di riposo?»

«Non avere fretta,» Kolya era spaventato. «Parliamone prima con Borya.»

«Domani vado da lei di nuovo,» avvertì Nikita. «Voglio prendere alcune cose prima che le butti via o le regali. Vieni anche tu, così sistemiamo la situazione.»

Così i tre fratelli si trovarono nell’appartamento di Anna Fedorovna. Kolya portò Nadia con sé per assicurarsi che sua suocera stesse bene. Un tempo passavano molto tempo insieme: andavano alla casa di campagna, viaggiavano al sud, nei sanatori, condividevano ricette di famiglia, guardavano e commentavano gli stessi programmi televisivi. Quando Nadia era più giovane, spesso chiedeva consigli ad Anna Fedorovna. Si erano allontanate solo negli ultimi anni, quando il bisogno di comunicare costantemente era diminuito per entrambe.

Vedendo tutti i suoi figli insieme, la nonna si rallegrò e si affrettò in cucina a preparare il tè. Nadia la seguì e, proprio in tempo, vide che sua suocera stava per accendere il bollitore elettrico senza acqua.

«Anna Fedorovna, lasciami aiutarti,» disse Nadia pazientemente.

«Oh, grazie, Masha,» la vecchia signora si commosse. «Che ragazza intelligente sei diventata! Stai sicuramente ottenendo solo voti A, vero?»

Nadia non disse che sua nipote Masha aveva già finito la scuola e ora era al quinto anno di università, ma cambiò argomento parlando del paesaggio fuori dalla finestra. Suo marito sbirciò in cucina. Dopo aver lasciato Anna Fedorovna a Kolya, Nadia tornò in soggiorno dove Nikita e Boris stavano aprendo le porte degli armadi, ispezionando gli scaffali e tirando fuori i cassetti.

«Non si trova!» disse il fratello maggiore, contrariato. «L’ha nascosto o l’ha tolto dalla casa?»

«Cosa stai cercando?»

«Una scatola di gioielli intagliata,» rispose Boris. «C’era tutta la roba di mamma. Anelli, orecchini d’oro…»