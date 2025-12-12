Il segreto dietro la seconda parete

I miei genitori comprarono una casa che, quasi cento anni fa, era stata una pompa funebre. Mio padre non si era mai chiesto perché ci fosse una seconda parete che non conduceva da nessuna parte, e quando un tubo si ruppe dovettero finalmente aprirla. All’interno trovammo qualcosa che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato — una piccola stanza, completamente sigillata, come se fosse stata dimenticata dal tempo stesso.





L’aria era viziata, spessa come se la polvere avesse trattenuto il respiro per decenni. La stanza non aveva finestre, solo uno specchio crepato sulla parete di fondo e una vecchia sedia di legno nel mezzo. Sulla sedia c’era un diario rilegato in pelle impolverato, le pagine ingiallite e arricciate ai bordi.

Papà lo raccolse con cautela. “Sembra vecchio,” disse, spazzando via una ragnatela. “Dovremmo leggerlo?”

Mamma esitò, ma la curiosità ebbe la meglio. “Se apparteneva a chi gestiva la pompa funebre, forse contiene un po’ di storia. Potrebbe valere qualcosa.”

Iniziarono a sfogliare le pagine quella sera, dopo cena. Non era un diario tipico. Sembrava più una raccolta di confessioni — profonde, personali e inquietanti. Le annotazioni erano datate tra il 1926 e il 1932, ed erano firmate da qualcuno di nome Arthur Bellamy.

Arthur era il proprietario originale della pompa funebre. Scriveva della sua vita quotidiana, dell’imbalsamazione dei corpi, del conforto alle famiglie in lutto, ma anche di qualcosa di più strano — visite che affermava di ricevere da persone che non erano ancora morte.

All’inizio, pensammo fosse una metafora o forse allucinazioni da lutto. Ma lui era chiaro: sosteneva che ogni tanto qualcuno sarebbe apparso nello specchio in quella stanza sigillata, e nel giro di pochi giorni, quella persona sarebbe morta. Secondo lui, lo specchio era maledetto.

Ridemmo nervosamente. Sembrava una vecchia storia di fantasmi, qualcosa per spaventare i bambini. Ma mamma non rise. “Lo specchio è ancora lì,” disse. “Lo stesso.”

All’epoca avevo 17 anni ed ero già immerso in strane community online su oggetti infestati e leggende metropolitane. Questa era oro per me. Scattai foto, pubblicai in alcuni gruppi e ricevetti molta attenzione. La gente mi supplicava di fare una diretta vicino allo specchio, provare rituali, dire certe parole nella stanza.

Ma papà fu irremovibile. “La richiudiamo. È solo una storia.”

Solo che non lo facemmo. Il tubo rotto ci costrinse a tenere la parete aperta per un po’. Gli idraulici andavano e venivano. E lo specchio restava lì.

Poi iniziarono i sogni.

Iniziò con mamma. Disse di aver visto una donna in abiti antiquati in piedi accanto al suo letto. La donna non parlava. Sembrava solo… triste. Poi papà vide la stessa donna, nel corridoio alle 3 del mattino.

Scherzai dicendo che forse era la nostra ospite fissa. Ma non scherzai quando iniziai a vederla anch’io.

Era sempre vicino allo specchio. A volte passavo davanti alla stanza e intravedevo il suo riflesso — ma non il suo corpo. Solo il suo riflesso.

Una notte, decisi di dormire lì dentro. Idea stupida, lo so. Portai il mio sacco a pelo, il telefono e una torcia. Volevo filmare qualcosa. Magari catturarla in video.

Alle 2:47 del mattino, la temperatura scese. In modo drastico. La mia torcia tremolò anche se aveva batterie nuove. Poi la vidi. Non nello specchio — ma seduta sulla sedia.

Mi guardò e sussurrò: “Lui non mi ha sepolta”.

Non potevo muovermi. Non riuscivo nemmeno a respirare.

“Mi ha tenuta qui. Dietro la parete. Senza pace. Devi aiutarmi.”

La mattina dopo stavo male. Febbre, brividi, nessuna spiegazione. Mamma chiamò un prete. Non perché credesse al soprannaturale, ma “per sicurezza”.

Il prete venne, guardò lo specchio, guardò noi e disse: “Dovete scavare”.

Questa parte colse papà di sorpresa. “Scavare dove?”

Il prete indicò il pavimento sotto lo specchio.

Ci vollero giorni per convincere i miei genitori. Alla fine prendemmo in prestito degli attrezzi e iniziammo a rompere le vecchie piastrelle. Sotto, trovammo dei mattoni. E sotto i mattoni, una piccola scatola di metallo.

All’interno c’erano una fede nuziale, un medaglione e un pezzo di stoffa strappato — macchiato e fragile. Niente ossa. Solo quelle cose. Le portammo alla polizia, per ogni evenienza. Il detective sembrò scettico, ma le prese comunque.

Passarono settimane. Non successe nulla. La donna non apparve più. Pensai che forse l’avessimo aiutata in qualche modo.

Poi arrivò la telefonata.

Il detective ci disse di aver rintracciato il medaglione fino a un caso di persona scomparsa del 1929. Il suo nome era Lillian Monroe. Era fidanzata con Arthur Bellamy. Lo stesso uomo che aveva scritto il diario.

Ma era scomparsa prima del matrimonio. Tutti pensavano fosse scappata. Il caso si era archiviato quasi un secolo prima.

A quanto pare, Arthur aveva denunciato la scomparsa lui stesso. Ma secondo il suo diario, lei era apparsa nello specchio tre giorni prima della sua scomparsa.

Tornammo al diario e cercammo di nuovo. Infatti, una annotazione diceva: “È apparsa nello specchio oggi. Ma non è ancora morta. Non capisco. Non voglio che sia vero. Non lei.”

Fu allora che realizzammo qualcosa.

Arthur non vedeva solo le persone prima che morissero. Forse l’aveva causato lui. O aveva cercato di impedirlo. Il diario non lo chiariva mai. Ma il medaglione di Lillian nascosto sotto il pavimento? Quello bastava.

Non sapevamo cosa fare con l’informazione. La polizia riclassificò il caso come un omicidio storico, ma senza corpo e senza sospettati in vita, non andò da nessuna parte.

Tuttavia, qualcosa nella casa cambiò.

L’aria sembrò più leggera. Lo specchio, anche se ancora crepato, non sembrò minaccioso. Smettemmo di fare i sogni. La donna non tornò.

Alla fine, papà costruì una vetrinetta attorno allo specchio, più per sicurezza che per superstizione. Ma non lo rimosse.

“Fa parte della casa,” disse. “E forse ora fa parte della sua storia.”

La vita continuò. Io andai al college. Mamma iniziò un blog su case storiche e incluse la nostra storia. Divenne virale. La gente ne era affascinata e, stranamente, gentile. Niente troll, niente scettici che la demolissero. Solo commenti come: “Spero che sia in pace ora,” o “Grazie per aver condiviso la sua storia.”

Un anno dopo, accadde qualcosa che nessuno di noi si aspettava.

Ricevemmo una lettera.

Arrivava da una donna dello stato di New York che affermava di essere la pronipote di Lillian Monroe. Sua nonna aveva sempre detto che Lillian non era scappata. Che era stata “portata via” da qualcuno, ma nessuno le credeva.

Il medaglione confermò tutto. Ci mandò persino una foto. Era Lillian. Lo stesso volto che avevamo visto nello specchio.

La donna — si chiamava Ruth — chiese se poteva visitare la casa. Disse che voleva vedere dove Lillian aveva passato i suoi ultimi momenti.

I miei genitori erano nervosi, ma accettarono.

Ruth arrivò un mese dopo. Portò dei fiori, li depose davanti allo specchio e recitò una preghiera. Poi si girò verso di noi e disse: “Penso che volesse solo che qualcuno dicesse la verità.”

Rimanemmo lì in silenzio per un lungo momento. Non sembrava più inquietante. Sembrava una chiusura.

Poi Ruth ci diede qualcosa.

Era una vecchia foto in bianco e nero. Lillian e Arthur, sorridenti. Quando le cose andavano ancora bene.

“Penso che lei lo amasse,” disse Ruth. “Ma qualcosa andò storto. Forse perse la ragione. Forse credette troppo allo specchio.”

Incorniciammo la foto e l’appendemmo nel corridoio. Proprio fuori dalla stanza nascosta.

Sono passati quattro anni da allora.

Non è successo più nulla di strano.

Niente più sogni. Niente più sussurri.

La stanza è ancora lì, ma ora la usiamo come ripostiglio. Lo specchio resta dietro la vetrinetta.

Ma ci penso a volte. A come alcune verità rimangono sepolte per anni finché non trovano le persone giuste per portarle alla luce.

E forse, dico forse, alcuni spiriti non vogliono vendetta. Vogliono solo che qualcuno li ascolti.

C’è una lezione in questo, penso.

Che quando qualcosa non sembra giusto, quando c’è una voce che nessun altro sente, non significa sempre pericolo.

A volte, significa che qualcuno sta aspettando che tu ti importi abbastanza da chiedere il perché.

Quasi richiudemmo quella parete. Quasi ci perdemmo tutto.

Ma un tubo rotto, un cuore curioso e un po’ di coraggio cambiarono tutto.

Quindi la prossima volta che ti trasferisci in un posto con una parete strana, forse guardaci dietro.

Non si sa mai quale storia stia ancora aspettando di essere raccontata.

Se questa storia ti ha toccato, non dimenticare di mettere un “mi piace” e condividerla. Forse qualcuno che conosci ha bisogno di leggerla oggi.