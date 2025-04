Il video inedito di Papa Francesco e il suo appello ai giovani: “Imparate ad ascoltare”

In un videomessaggio registrato l’8 gennaio scorso, Papa Francesco ha rivolto un appello ai giovani, esortandoli a sviluppare la capacità di ascoltare attentamente. Il messaggio, filmato con uno smartphone da don Luca, un sacerdote amico del Papa, è stato diffuso dal giornale Impronte.eu e ripreso da Vatican News. Il Pontefice ha sottolineato quanto sia cruciale nella vita saper ascoltare, aspettare che l’interlocutore finisca di parlare per comprendere pienamente il suo punto di vista prima di rispondere.





Il video è stato indirizzato ai partecipanti dei Laboratori dell’ascolto, un’iniziativa che coinvolge giovani e adulti su vari argomenti. Papa Francesco, vestito in abiti informali nel filmato, ha osservato: “Guardate bene la gente, la gente non ascolta. Alla metà di una spiegazione risponde e questo non aiuta alla pace. Ascoltate, ascoltate tanto. E non dimenticatevi i nonni, che ci insegnano tanto. Prego per voi, pregate per me.”

Queste parole giungono in un periodo di riflessione e celebrazione per i giovani, culminato con la conclusione del Giubileo degli Adolescenti a Roma il 27 aprile. Questo evento ha segnato la prima grande celebrazione dopo la scomparsa del Pontefice, attirando circa 200mila ragazzi e ragazze da tutto il mondo a Piazza San Pietro per commemorare la loro ‘festa’ e rendere omaggio a Bergoglio.

I giovani, affettuosamente chiamati “ribelli” dal Papa, hanno partecipato con entusiasmo all’evento, portando “rumore” e gioia, valori cari a Bergoglio. La celebrazione ha visto i partecipanti riunirsi non solo a Piazza San Pietro, ma anche nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove hanno pregato insieme ad altri fedeli giunti nella capitale per visitare il sepolcro di Francesco.

Il messaggio del Papa sottolinea l’importanza dell’ascolto come strumento di comprensione e dialogo, elementi essenziali per costruire la pace. Questa capacità di ascoltare è spesso trascurata nella società odierna, dove la comunicazione rapida e superficiale prevale. Il Papa incoraggia i giovani a prendersi il tempo necessario per ascoltare gli altri, una pratica che può portare a una maggiore comprensione e rispetto reciproco.

L’iniziativa dei Laboratori dell’ascolto rappresenta un’opportunità per i partecipanti di esplorare diverse tematiche attraverso il dialogo e l’interazione con gli altri. Questo progetto mira a promuovere uno spazio di condivisione e apprendimento reciproco, dove l’ascolto diventa il fulcro delle attività. Il messaggio di Papa Francesco si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo una guida spirituale e pratica per coloro che partecipano all’iniziativa.