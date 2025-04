Ilaria Sula scomparsa e ritrovata senza vita in una valigia: l’ex fidanzato nel mirino delle indagini. Cosa nasconde questa storia?

La tragica vicenda di Ilaria Sula, ventiduenne studentessa di Scienze Statistiche alla Sapienza, si è conclusa in modo drammatico. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno di una valigia, nascosto in un dirupo in un bosco nel Comune di Poli, a circa quaranta chilometri da Roma. L’ex fidanzato della giovane, un ventitreenne di origini filippine, è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto a coltellate.





Il ritrovamento del corpo è avvenuto all’alba di oggi, mercoledì 2 aprile. Gli agenti di polizia, che da giorni stavano cercando Ilaria in diverse aree tra Roma e la Città Metropolitana, hanno trovato il cadavere dopo che la famiglia della giovane aveva sporto denuncia al Commissariato di San Lorenzo. Purtroppo, le ricerche si sono concluse con un esito tragico.

L’ex fidanzato di Ilaria, sospettato dell’omicidio, è stato rintracciato e portato in Questura per essere interrogato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini della Procura della Repubblica di Roma. Durante l’interrogatorio, il giovane avrebbe confessato l’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto all’interno di un appartamento a Roma, dove l’ex fidanzato avrebbe accoltellato Ilaria prima di nascondere il corpo in una valigia e abbandonarlo in una zona boschiva.

Le indagini hanno anche coinvolto l’analisi dei tabulati telefonici, che hanno portato gli investigatori a sospettare dell’ex fidanzato. Nel frattempo, uno dei suoi amici ed ex collega, Adrian, ha espresso il suo dolore per la notizia del ritrovamento di Ilaria. In un post sui social, ha ringraziato coloro che hanno contribuito alle ricerche, affermando: “Grazie a chi si è impegnato a diffondere i post, la voce e la speranza. Non c’è molto da dire purtroppo. L’unica cosa è che non se la meritava una fine così”.

Le amiche di Ilaria hanno riferito di aver avuto contatti con lei dopo la sua scomparsa. Fino a sabato mattina, Ilaria aveva risposto ai messaggi delle sue coinquiline, senza però rivelare il motivo del suo allontanamento. Venerdì, aveva comunicato di trovarsi a Napoli, ma le circostanze di questo allontanamento rimangono da chiarire. Le amiche si sono chieste se fosse realmente Ilaria a rispondere ai messaggi o se qualcuno avesse preso il suo telefono per depistare le ricerche.

Dopo la scomparsa, le coinquiline hanno continuato a inviare appelli tramite Instagram, esprimendo la loro preoccupazione: “Ilaria per favore fai una telefonata, facci sentire la tua voce”. Le indagini hanno confermato i sospetti delle amiche; l’ex fidanzato avrebbe utilizzato il telefono di Ilaria per postare storie sui social, tentando di farla credere viva.

Ilaria Sula era scomparsa il 25 marzo, quando si era allontanata dall’abitazione in cui viveva con le sue coinquiline nella zona di Furio Camillo a Roma. Non vedendola tornare, le amiche hanno lanciato un appello sui social e tra gli studenti universitari, chiedendo aiuto a chiunque l’avesse vista. Le ore di apprensione sono aumentate quando il suo telefono è risultato spento, lasciando tutti con la speranza che si trattasse solo di un allontanamento temporaneo.