In autostrada la nuova Fiat Grande Panda Elettrica si ferma a soli 160 km: autonomia reale dimezzata rispetto ai 320 km dichiarati

Un proprietario di Fiat Grande Panda Elettrica segnala un’autonomia appena di 160 km dopo il primo viaggio in autostrada, ben al disotto dei 320 km WLTP.





Il primo viaggio autostradale del nuovo proprietario della Fiat Grande Panda Elettrica si è concluso con una sorpresa poco piacevole: l’autonomia si è esaurita dopo circa 160 chilometri, nonostante il display iniziasse mostrando la carica completa e un’autonomia stimata vicina ai 300 km .

L’autonomia ufficiale, calcolata secondo il ciclo WLTP, è di circa 320 km, ma è noto che questi valori tendono a essere ottimistici: prove su strada indicano un’autonomia reale urbana o mista intorno ai 200–230 km, con un ulteriore calo durante l’utilizzo in autostrada ad alte velocità .

L’utente ha condiviso la sua esperienza sul gruppo Facebook “Auto Elettriche Club Italia”, scrivendo: “Ho acquistato la nuova Grande Panda E – primo giro in autostrada (prima auto elettrica) si e no 160 km di autonomia è normale?” . Ha inoltre pubblicato una foto che mostra una gomma forata, dileggiando la giornata come “primo giro primo inconveniente”, con tanto di carro attrezzi per la rimozione finale .

Spiegare la discrepanza tra autonomia dichiarata e quella reale è relativamente semplice: le prove WLTP simulano prevalentemente condizioni urbane o miste, mentre la guida in autostrada a velocità sostenute aumenta il carico sul sistema elettrico della vettura, riducendo significativamente la distanza percorribile. Questo effetto è particolarmente marcato nei veicoli elettrici compatti con batteria da 44 kWh come la Grande Panda Elettrica .

Fonti specialistiche riportano che un’autonomia reale a velocità moderata (circa 110 km/h) può attestarsi intorno ai 200 km, mentre un utilizzo più intenso e sportivo può portare l’auto a esaurire la carica già entro i 150–160 km .

I dati tecnici confermano la presenza di una batteria LFP da 44 kWh lordi, con autonomia WLTP di 320 km e ricarica fino a 100 kW in corrente continua. In corrente alternata i tempi variano da circa 2h50 (11 kW AC) a 4h20 (7 kW AC) per passare dal 20% all’80% di carica .

Nel dettaglio:

Batteria da 44 kWh lordi (circa 43,8 kWh netti).

Motore anteriore da circa 83 kW (113 CV), velocità massima limitata a 132 km/h.

Accelerazione 0‑100 km/h in circa 11 secondi.

Autonomia dichiarata 320 km WLTP.

Tempi di ricarica 20‑80%: ~27 min a 100 kW, ~2h50 a 11 kW, ~4h20 a 7 kW .

L’episodio è emblematico delle limitazioni delle auto elettriche nei viaggi autostradali: se da una parte coloro che percorrono pochi km occasionalmente possono tollerare pause per la ricarica, chi effettua lunghi tragitti quotidiani richiede un’autonomia reale superiore ai 300–400 km. In questo caso la Grande Panda Elettrica ha dimostrato invece un’autonomia ben inferiore, accentuata anche dall’imprevisto pneumatico forato .

In sintesi:

Un proprietario scopre al primo viaggio che in autostrada la Fiat Grande Panda Elettrica percorre solo 160 km con batteria piena, circa la metà dell’autonomia dichiarata. Citando direttamente: “Ho acquistato la nuova Grande Panda E – primo giro in autostrada (…) si e no 160 km di autonomia è normale?” . L’episodio evidenzia come i cicli WLTP non riflettano le reali condizioni di guida a velocità costante e l’importanza di una pianificazione nei viaggi su lunghe distanze con auto elettriche compatte.

Qualora servissero suggerimenti su modalità d’uso più efficienti, strategie di ricarica e confronto con versioni mild hybrid della stessa vettura, sono a disposizione.