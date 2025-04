In memoria di Beandri: una vita che ha brillato contro ogni avversità

La vita di Beandri Booysen è stata un esempio luminoso di resilienza, amore e forza interiore. Nonostante fosse affetta da una malattia rara e devastante, ha saputo diffondere gioia e toccare profondamente le vite di chiunque l’abbia incontrata. Purtroppo, il suo cammino si è interrotto pochi giorni prima di Natale.





A soli 19 anni, Beandri si è spenta, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare chiunque venga a conoscenza della sua straordinaria storia.

Nata in Sudafrica, la sua esistenza ha preso una svolta inaspettata quando, a soli sette mesi di vita, le è stata diagnosticata la sindrome di Hutchinson-Gilford Progeria, una rarissima patologia genetica che provoca un invecchiamento accelerato del corpo, otto volte più veloce rispetto al normale.

Le probabilità di nascere con la progeria sono di circa 1 su 4 milioni. Nel mondo, attualmente, vivono meno di 400 bambini e giovani adulti affetti da questa condizione. Nonostante i medici ritenessero improbabile che Beandri superasse l’adolescenza, lei ha dimostrato il contrario.

Una vita oltre la malattia

Sin dalle prime parole, Beandri ha sfidato ogni limite imposto dalla sua condizione. Pesava soltanto 12 chilogrammi e affrontava quotidianamente le difficoltà fisiche legate alla progeria, ma il suo spirito restava indomabile.

Frequentava la scuola e sognava di diventare insegnante. Desiderava, un giorno, sposarsi e avere due gemelli. La sua determinazione a vivere come una ragazza qualunque la spingeva ad assaporare ogni istante, con intensità e gratitudine.

I social media divennero il suo palcoscenico. Il suo account TikTok, ricco di contenuti motivazionali e racconti sinceri della sua quotidianità, ha conquistato quasi 300.000 follower.

Il messaggio che ripeteva sempre, “Sii te stesso. Amati. Credi in te stesso,” ha fatto il giro del mondo. Con la sua testimonianza, Beandri non solo ha fatto conoscere al pubblico la realtà della progeria, ma ha anche promosso empatia e consapevolezza.

Il dolore di una madre

Poco dopo il suo 19º compleanno, Beandri è stata colpita da un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Vi prego, pregate. Il cuore di Beandri si è fermato,” ha scritto la madre, Bea, in un appello disperato. “Stanno cercando di rianimarla. Vi prego, pregate.”

Il 18 dicembre, Bea ha annunciato con profondo dolore la scomparsa della figlia.

Nel suo messaggio, intriso di dolore ma anche di orgoglio, Beandri viene descritta come una “personalità brillante” e come “l’ultima persona in vita in Sudafrica affetta da progeria”.

“È stata un faro per la sensibilizzazione sulla progeria e per le persone con bisogni speciali,” ha scritto la madre. “Non ha mai smesso di lottare.”

I tributi sono arrivati numerosi su TikTok, appena la comunità ha appreso della sua scomparsa. “Riposa in pace, mia amata amica. Mi mancherai immensamente,” ha scritto un utente.

Tantissimi altri hanno condiviso messaggi di cordoglio, rivolgendosi con affetto alla famiglia e agli amici più stretti di Beandri.

Un’eredità che non si spegne

Il tempo che Beandri ha trascorso su questa terra è stato breve, ma lei lo ha vissuto con un’intensità capace di mostrare a tutti cosa conta davvero. Ci ha insegnato a vivere pienamente, ad amare profondamente e a cogliere la bellezza di ogni giornata. Il suo sorriso contagioso, la sua incrollabile positività e il suo desiderio di aiutare il prossimo non verranno mai dimenticati.

Mentre la famiglia chiede riservatezza in questo momento difficile, il ricordo di Beandri continuerà a brillare attraverso le vite che ha toccato.

La sua storia resta un prezioso promemoria del valore del tempo e della forza con cui possiamo affrontare la vita, seguendo l’esempio di coraggio e gioia che Beandri ha incarnato ogni singolo giorno.