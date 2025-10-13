In Toscana vince l’astensione: tra i partiti, exploit dei tradizionali, mentre il M5S resta al palo





Il Partito Democratico si afferma come il principale vincitore delle recenti elezioni regionali in Toscana, grazie alla riconferma del Governatore Eugenio Giani. I risultati mostrano che il PD, guidato da Elly Schlein, ha ottenuto tra il 34% e il 35% dei voti, un incremento significativo rispetto al 31,9% registrato durante le elezioni europee del 2024. Questo successo non solo rafforza la posizione di Giani, ma rappresenta anche una vittoria per la segreteria del partito.





Nel contesto del Centrosinistra, si segnala un ottimo risultato per la lista di Italia Viva, “Eugenio Giani Presidente-Casa riformista”, che ha raggiunto circa il 9% dei consensi. Anche l’Alleanza Verdi Sinistra si stabilizza intorno al 7,5%, mantenendo i livelli raggiunti nelle elezioni per il Parlamento europeo. Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha subito un calo significativo, attestandosi attorno al 5,5%, rispetto all’8,2% delle precedenti elezioni europee.

Per quanto riguarda il Centrodestra, la situazione appare più stabile, nonostante la candidatura di Alessandro Tomasi. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, si posiziona intorno al 24,5%, un dato che, sommato all’1,5% della lista civica di Tomasi, porta il totale di FdI a circa il 26%. Questo rappresenta un leggero calo rispetto al 27,4% ottenuto alle Europee, ma non è considerato allarmante per il partito della presidente del Consiglio.

Anche Forza Italia, pur senza registrare un’impennata, mostra segnali di rafforzamento, con circa il 6,5% dei voti. Nelle elezioni europee del 2024, il partito del vicepremier e ministro Antonio Tajani aveva ottenuto il 6,3%. D’altra parte, Noi Moderati, che si è presentata da sola in queste regionali, ha raccolto solo l’1% dei voti, evidenziando una certa difficoltà nel consolidare il proprio consenso.

La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha registrato una flessione, con un risultato attorno al 5%, in calo rispetto al 6,2% delle elezioni europee. Questo potrebbe riflettere una perdita di attrattiva per il partito in un contesto politico in evoluzione.

Un risultato positivo è stato ottenuto dalla lista Toscana Rossa, rappresentata da Antonella Bundu, che si colloca nell’area dell’estrema sinistra e ha raggiunto circa il 5,5% dei voti. Questo dato suggerisce una continua presenza di movimenti politici alternativi nel panorama regionale.

L’analisi dei risultati elettorali in Toscana mette in luce un quadro politico articolato, in cui il Partito Democratico si conferma come forza predominante, mentre le forze di Centrodestra e altre liste minori affrontano sfide significative. La riconferma di Giani come governatore rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte degli elettori nei confronti della sua amministrazione e delle politiche promosse dal PD.

Le elezioni regionali hanno dunque evidenziato non solo la solidità del Partito Democratico, ma anche la necessità per il Centrodestra di rivedere le proprie strategie per riconquistare consensi. La presenza di forze politiche come Toscana Rossa e il calo del Movimento 5 Stelle possono influenzare le dinamiche future, rendendo il contesto politico regionale ancora più complesso.



