Incendia un vagone della metro a Seul: “Ero furioso per il divorzio”, il video diffuso dalla Procura

Un grave episodio si è verificato il 31 maggio scorso a Seul, in Corea del Sud, quando un uomo di 67 anni, identificato con il cognome Won, ha provocato un incendio su un treno della linea 5 della metropolitana. L’uomo è stato accusato di tentato omicidio, incendio doloso e violazione del Railroad Safety Act, dopo aver gettato benzina all’interno di un vagone affollato e aver appiccato il fuoco, causando panico tra i passeggeri.





Il drammatico evento è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate all’interno del treno. Il video, diffuso dalla Procura del Distretto Meridionale di Seul, mostra Won mentre entra in un vagone affollato, estrae una bottiglia contenente benzina e la versa tra i passeggeri. Subito dopo, dà fuoco al liquido, scatenando il caos tra le persone che cercano disperatamente una via di fuga mentre il treno è in movimento.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 8:42 del mattino, mentre il convoglio transitava nel tunnel tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo. A bordo del treno viaggiavano più di 160 persone. L’incidente ha provocato intossicazioni da fumo per 23 persone, tra cui lo stesso responsabile dell’attacco. Sei passeggeri sono stati ricoverati in ospedale per le loro condizioni, mentre altre 129 persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto per lesioni lievi riportate durante la fuga.

I danni materiali causati dall’incendio sono stati ingenti: l’intero vagone è stato distrutto, con una stima economica che supera i 200mila euro. Le autorità hanno arrestato Won poco dopo l’accaduto. Durante gli interrogatori, l’uomo ha dichiarato di aver agito perché insoddisfatto dell’esito della sua causa di divorzio. Secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbe pianificato l’attacco con largo anticipo, acquistando la benzina da una stazione di servizio due settimane prima del fatto.

La Procura del Distretto Meridionale di Seul ha sottolineato la gravità dell’episodio, evidenziando come il gesto avrebbe potuto causare una strage, considerando il numero elevato di passeggeri presenti e la difficoltà di evacuazione in un treno in movimento. Le accuse contro Won includono tentato omicidio e incendio doloso con conseguenti lesioni personali.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici in Corea del Sud e sulla necessità di misure preventive più efficaci per evitare tragedie simili in futuro.