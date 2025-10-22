Incendio in un appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia – salvato il loro cagnolino





Nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre 2025, un incendio è scoppiato in un appartamento situato al piano rialzato di una palazzina di tre piani in via Diano Marina, all’incrocio con via di Torrevecchia, nel quadrante nord-ovest di Roma. L’allerta è stata lanciata intorno alle 16:50, e immediatamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco per gestire la situazione e tentare di spegnere le fiamme.





All’interno dell’abitazione si trovavano due donne, una madre di 91 anni e sua figlia di 67 anni. I pompieri, appena arrivati, si sono precipitati all’interno dell’appartamento in fiamme per soccorrerle. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per la madre non c’è stato nulla da fare. Una volta estratta dall’edificio, è stata dichiarata deceduta. La figlia, invece, è stata immediatamente trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso del 118.

Oltre alle due donne, i vigili del fuoco hanno salvato anche il cagnolino che viveva con loro, portandolo in salvo dalle fiamme. La rapidità dell’intervento dei pompieri è stata fondamentale, poiché l’incendio si era già propagato in modo significativo all’interno dell’appartamento. Le squadre di soccorso, tra cui la squadra 8/A di Monte Mario e la 9/A di Prati, hanno utilizzato diverse attrezzature, comprese autobotti e autoscala, per affrontare l’emergenza.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno dovuto anche evacuare gli altri residenti della palazzina, poiché il fumo aveva invaso i piani superiori. Al termine dell’intervento, l’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile. La situazione ha destato grande preoccupazione tra i vicini e i passanti, che hanno assistito inorriditi all’accaduto.

Dopo l’incendio, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per avviare le indagini e comprendere le cause che hanno portato al rogo. Anche la Polizia Locale di Roma Capitale, appartenente al XIV gruppo Montemario, ha chiuso al traffico veicolare le strade circostanti per facilitare l’accesso ai mezzi di soccorso. “Per agevolare il più possibile i mezzi di soccorso – hanno dichiarato gli agenti – abbiamo provveduto a chiudere al traffico pubblico e privato via di Torrevecchia da via Montebruno a via Provenzale.”

L’incendio di oggi rappresenta un tragico evento che ha colpito la comunità locale, evidenziando i rischi associati agli incendi domestici. Le autorità competenti continueranno a indagare per determinare le cause esatte dell’incendio e per garantire la sicurezza degli altri residenti della zona. Gli investigatori esamineranno attentamente la scena e raccoglieranno testimonianze dai vicini per ricostruire quanto accaduto.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardanti la sicurezza degli edifici residenziali e l’importanza di avere piani di evacuazione e sistemi di allerta efficaci. Le autorità locali sono solite raccomandare ai cittadini di essere sempre vigili e di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incendi nelle abitazioni.

La comunità di Roma si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia, mentre il dolore per la perdita di una vita umana si mescola alla speranza che la figlia possa ricevere le cure necessarie per superare questo difficile momento. La storia di queste due donne, unita al salvataggio del loro cagnolino, rimarrà impressa nella memoria collettiva, sottolineando l’importanza della prontezza nei soccorsi e della solidarietà in momenti di crisi.



