Incendio sul traghetto Tirrenia Raffaele Rubattino vicino Napoli: l’allarme mayday del capitano





Un principio d’incendio ha coinvolto la sala macchine del traghetto Raffaele Rubattino, appartenente alla compagnia Tirrenia, mentre navigava a circa quindici miglia dal porto di Napoli, nei pressi di Capri. La nave, partita in mattinata da Palermo, trasportava passeggeri e veicoli. L’evento ha generato una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità marittime e di altre navi in zona.





Il capitano del traghetto ha lanciato un segnale di soccorso via radio, il mayday, che ha attivato prontamente le operazioni di salvataggio. Due motovedette della Guardia Costiera sono state inviate sul posto per supportare la nave, che nel frattempo era alla deriva. Nonostante la gravità dell’incidente, non si registrano feriti tra i 155 passeggeri e i membri dell’equipaggio presenti a bordo.

Come mostrato in una fotografia pubblicata dal giornale locale CapriPost, una colonna di fumo si è alzata dalla sala macchine della nave, rendendo visibile l’incidente anche a distanza. Tuttavia, la situazione è stata gestita con prontezza dall’equipaggio, che è riuscito a domare l’incendio prima che si propagasse ulteriormente.

La compagnia Tirrenia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto: “Oggi, poco prima delle 18.00, un principio d’incendio ha interessato la sala macchine della motonave Raffaele Rubattino della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori.”

Nonostante il successo nell’estinguere le fiamme, i motori del traghetto hanno subito danni significativi che ne hanno compromesso la funzionalità. Per questo motivo, la nave sarà trainata fino al porto di Napoli con l’assistenza di due rimorchiatori. Nel frattempo, la Capitaneria di porto ha richiesto alle imbarcazioni nelle vicinanze di avvicinarsi per fornire eventuale aiuto. Tra queste, si è avvicinato un altro traghetto proveniente da Palermo, il Gnv Auriga, che si è reso disponibile per offrire supporto se necessario.

Fortunatamente, non è stato necessario evacuare i passeggeri dal Raffaele Rubattino, e la situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni. L’intervento tempestivo dell’equipaggio e delle autorità marittime ha evitato il verificarsi di conseguenze più gravi.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei traghetti e sulla gestione delle emergenze in mare. La compagnia Tirrenia ha sottolineato la professionalità del proprio personale nel gestire l’accaduto, ma sarà necessario effettuare ulteriori verifiche tecniche per comprendere le cause del principio d’incendio e prevenire situazioni simili in futuro.

Al momento, il traghetto si sta dirigendo verso il porto di Napoli, dove arriverà con l’ausilio dei rimorchiatori. I passeggeri e l’equipaggio sono stati rassicurati sulla sicurezza della nave e potranno sbarcare una volta raggiunta la destinazione finale.

Questo episodio evidenzia l’importanza di un rapido coordinamento tra le autorità marittime e l’equipaggio in situazioni di emergenza. La collaborazione tra le diverse entità coinvolte ha permesso di gestire l’incidente senza mettere a rischio la vita delle persone a bordo.

L’evento sarà probabilmente oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità competenti per determinare le cause esatte dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la compagnia Tirrenia ha confermato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio rimane una priorità assoluta.



