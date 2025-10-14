Inciampa mentre porta la bara fuori dalla chiesa: il feretro cade e si apre, attimi di panico ai funerali





Un momento tanto solenne quanto delicato si è trasformato in una scena di forte impatto emotivo nel pomeriggio di sabato, a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. Durante il funerale di una donna nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo, uno dei portatori della bara è inciampato all’uscita dell’edificio sacro, facendo accidentalmente aprire il feretro davanti agli occhi dei presenti.





Secondo le prime ricostruzioni, gli addetti dell’agenzia funebre stavano procedendo al trasporto della bara all’esterno della chiesa, al termine della cerimonia religiosa, quando uno dei portantini ha urtato contro la porta d’ingresso. La perdita dell’equilibrio ha fatto sì che la bara si inclinasse bruscamente, facendo cadere il coperchio, che non era stato ancora fissato in maniera definitiva. L’imprevisto ha lasciato intravedere il corpo della defunta, coperto da un lenzuolo bianco.

La scena ha lasciato attoniti i familiari e i partecipanti al rito funebre, molti dei quali si sono detti scossi dall’episodio. Il carro funebre, parcheggiato a pochi passi dall’ingresso della chiesa e pronto ad accogliere il feretro per il trasporto al cimitero, ha fatto da sfondo a quei momenti di grande confusione e turbamento.

Il portantino, visibilmente provato, è stato prontamente aiutato da alcuni presenti a rialzarsi. Fortunatamente, non ha riportato ferite o conseguenze fisiche dalla caduta. Subito dopo, insieme ai colleghi, ha provveduto a richiudere con cura il feretro e a sistemarlo all’interno del carro funebre. Il personale dell’agenzia si è immediatamente scusato con i parenti della defunta, profondamente colpiti da quanto accaduto, assicurando che si è trattato di un incidente totalmente imprevisto e indipendente dalla loro volontà.

Nonostante lo sconcerto, i familiari della donna hanno mostrato comprensione per l’accaduto, accettando le scuse dei responsabili e riconoscendo la natura accidentale dell’evento. La cerimonia si è quindi conclusa con il trasferimento della salma presso il cimitero locale, dove è stato possibile completare il rito di sepoltura come previsto. Qui, amici e parenti hanno potuto porgere un ultimo saluto alla defunta in un clima più raccolto e rispettoso.

Il portantino coinvolto, pur visibilmente scosso dall’incidente, ha ripreso il proprio lavoro dopo essersi assicurato che tutto fosse stato ripristinato correttamente. Le sue scuse personali ai familiari sono state accolte con umanità e spirito di comprensione, riconoscendo la difficoltà del momento.



