Incidente choc: auto cappotta dopo la perdita di controllo, 24enne intrappolato e grave – FOTO





Nelle prime ore della mattina di giovedì 13 novembre, un grave incidente stradale si è verificato a San Giovanni al Natisone, causando il ferimento serio di un giovane di 24 anni, originario di Manzano. L’incidente è avvenuto intorno alle 4:10, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, uscendo autonomamente dalla strada. L’auto ha terminato la sua corsa cappottata a bordo carreggiata, generando preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.





Secondo le informazioni disponibili, il giovane era alla guida dell’auto e, a causa dell’impatto, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato che il ragazzo era cosciente, ma non collaborativo al momento dell’intervento. Questa situazione ha reso necessaria un’operazione di estrazione più complessa da parte dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza il veicolo e per procedere con l’estrazione del ferito. Grazie al loro intervento, il giovane è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del Sores, che era giunto con un’ambulanza. Durante il trasporto all’ospedale, il conducente ha riportato diverse fratture e contusioni, risultando in condizioni serie, ma stabili.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine hanno lavorato per raccogliere testimonianze e prove che possano chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. Dalle prime indagini, sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti, il che potrebbe indicare che il giovane ha perso il controllo del suo mezzo senza l’interazione di altri automobilisti.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Questo ha causato disagi al traffico locale, con deviazioni segnalate per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite sul posto.

L’incidente di San Giovanni al Natisone ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno espresso solidarietà al giovane ferito e alla sua famiglia. La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, evidenziando la necessità di maggiore attenzione alla guida, specialmente durante le ore notturne, quando la visibilità è ridotta e il rischio di incidenti aumenta.

Le indagini proseguono per chiarire le cause esatte dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando vari fattori, tra cui le condizioni atmosferiche, lo stato del veicolo e eventuali distrazioni del conducente. La speranza è che le indagini possano fornire risposte chiare e contribuire a prevenire futuri incidenti simili.

Il giovane ferito, attualmente ricoverato in ospedale, sarà monitorato attentamente dal personale medico, che valuterà l’entità delle sue ferite e la necessità di ulteriori interventi. La sua condizione è stata definita seria, ma i medici sono fiduciosi riguardo alla sua capacità di riprendersi.



