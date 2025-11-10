Incidente con la Ferrari: il cestista Matteo Bettanti si schianta contro un muro, è gravissimo





Nella serata di domenica 9 novembre 2025, un grave incidente stradale ha coinvolto una Ferrari a Vigevano, comune situato in provincia di Pavia. Alla guida del veicolo c’era Matteo Bettanti, un ragazzo di 21 anni noto per la sua carriera nel basket. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:40 lungo corso Genova, precisamente all’altezza del civico 32, dove l’auto ha impattato contro il muro di un negozio.





Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Tuttavia, si è appreso che l’auto di Bettanti ha colpito il muro e successivamente si è girata, perdendo la ruota anteriore destra. A bordo c’era anche Alberto Righini, un imprenditore di 52 anni, che viaggiava con lui.

Subito dopo l’incidente, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’unità di emergenza composta da due ambulanze, un’automedica e un elicottero. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato Bettanti privo di coscienza. A causa della gravità delle sue condizioni, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, che indica un’emergenza critica. Righini, invece, ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Vigevano, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione l’accaduto. Le indagini sono essenziali per comprendere le cause che hanno portato a questo drammatico incidente.

Matteo Bettanti, originario di Vigevano, è conosciuto nella comunità locale non solo per le sue abilità sportive, ma anche per il suo spirito combattivo. Fino all’anno scorso, giocava per la squadra di basket Elecham Vigevano, ma a causa di un infortunio ha dovuto interrompere la sua carriera sportiva. Negli ultimi tempi, il giovane atleta era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. La notizia del suo incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori e amici.

In segno di supporto, la Pallacanestro Vigevano ha pubblicato un messaggio sui propri canali social, esprimendo il loro tifo per lui: “Forza Matteo, non mollare!”. Questo gesto ha dimostrato quanto sia forte il legame tra Bettanti e la sua comunità, che spera in una pronta e completa guarigione.

L’incidente ha sollevato interrogativi non solo sulle condizioni di salute del giovane atleta, ma anche sulla sicurezza stradale nella zona. Gli incidenti stradali coinvolgenti veicoli ad alta velocità, come le Ferrari, richiedono un’attenzione particolare, dato il potenziale di danni gravi. Le autorità locali potrebbero prendere in considerazione misure preventive per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Le indagini sono ancora in corso e i risultati saranno cruciali per comprendere le circostanze che hanno portato all’incidente. La comunità di Vigevano e gli appassionati di basket attendono con apprensione ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Matteo Bettanti e sull’andamento delle indagini.



