Incidente frontale tra un’auto e un bus di studenti per un sorpasso: un morto e diversi feriti

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7 sulla Strada Statale 464, all’altezza di Maniago, in provincia di Pordenone. Una macchina e un bus scolastico, sul quale viaggiavano studenti e alcuni pendolari, si sono scontrati frontalmente.





Il bilancio è tragico: il conducente dell’auto è morto sul colpo a causa del fortissimo impatto. Sul pullman, invece, sono rimasti feriti almeno cinque ragazzi, tra cui un 14enne. Fortunatamente, tutti i giovani feriti riportano lesioni lievi e sono stati trasportati con le ambulanze del Sores all’ospedale di Pordenone per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, impegnati in una delicata operazione di soccorso per liberare l’autista del bus, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. La Polizia Stradale e i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità sulla strada, attualmente parzialmente bloccata.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta a causa di un sorpasso azzardato tentato dall’automobilista, che avrebbe perso il controllo del veicolo finendo nella corsia opposta e scontrandosi frontalmente con la corriera.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in un tratto viario spesso interessato da traffico intenso, soprattutto nelle ore di punta mattutine quando studenti e lavoratori si recano a scuola e in ufficio. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per accertare ogni dettaglio e chiarire le eventuali responsabilità.