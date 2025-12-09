Incidente mortale nella Galleria di Caserta: deceduto il conducente di una Fiat 500 dopo lo scontro con una Porsche





Un grave incidente stradale si è consumato questa sera, intorno alle 21:40, nel cuore di Caserta. Sulla Strada Statale 700, all’interno della suggestiva ma pericolosa galleria della Reggia borbonica, una Porsche e una Fiat 500X si sono scontrate con violenza.





L’impatto è stato così forte che le due vetture hanno terminano la loro corsa in posizioni critiche: una sul bordo, l’altra al centro della carreggiata. La scena più drammatica si è consumata nell’abitacolo della Fiat 500X, il cui conducente è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dalla sede centrale. Gli uomini, con prontezza e professionalità, hanno lavorato per estrarre il ferito dall’auto devastata, affidandolo poi al personale sanitario giunto con due ambulanze. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Dopo il tragico recupero, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, presidiando la galleria in attesa dell’arrivo del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità. La strada è stata parzialmente chiusa, creando disagi al traffico nelle ore serali.

L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza della Galleria della Reggia di Caserta, un tratto stradale storico ma noto per la sua criticità, dove la conformazione e forse la velocità eccessiva possono trasformare un attimo in una tragedia. Le dinamiche dell’impatto sono ora al centro delle indagini delle autorità competenti, che dovranno accertare le cause dello scontro. Il conducente della Porsche, rimasto illeso o ferito in misura minore, sarà ascoltato per ricostruire l’accaduto.



