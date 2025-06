Incidente mortale sull’A1: Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao perdono la vita dopo la laurea della figlia a Roma

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 giugno 2025 sull’autostrada A1, nei pressi della diramazione Roma Sud. Un’automobile è stata coinvolta in uno scontro con un tir, causando la morte di Emanuele Cosmai, 57 anni, e della moglie Patrizia Firrao, 58 anni. La coppia stava rientrando a Bisceglie, in Puglia, dopo aver partecipato alla laurea della figlia a Roma.





L’incidente è avvenuto al chilometro 570 dell’A1. La vettura su cui viaggiavano i coniugi è stata travolta dal camion, lasciando i due senza scampo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inclusi gli elisoccorsi, per trasportare i feriti in ospedale. Nell’auto si trovavano anche una delle figlie della coppia, appena laureata, e una collega di quest’ultima, entrambe appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Le due giovani sono state ricoverate in condizioni critiche. Anche il conducente del tir è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

Chi erano Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao

Emanuele Cosmai, 57 anni, lavorava come guardia campestre per il Consorzio Autonomo di Bisceglie. Sua moglie, Patrizia Firrao, aveva 58 anni. La coppia era molto conosciuta nella comunità locale e aveva due figlie. Una delle due si era appena laureata a Roma, motivo per cui la famiglia si trovava nella capitale. L’altra figlia è maresciallo dei Carabinieri.

Il tragico evento si è verificato mentre stavano tornando a casa, dopo aver celebrato uno dei momenti più significativi della vita familiare. L’impatto con il tir è stato tanto violento da non lasciare scampo ai coniugi.

Le vittime e i feriti

Oltre alla morte di Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, lo schianto ha causato gravi ferite alle altre persone coinvolte. La figlia neolaureata e la sua collega carabiniera sono state trasportate d’urgenza in ospedale e versano in condizioni critiche. Anche il camionista alla guida del tir è stato ricoverato in gravi condizioni.

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali sulle cause dello scontro.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Bisceglie, dove la coppia viveva ed era benvoluta da molti. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social media da parte di amici e conoscenti. Una delle amiche di Patrizia Firrao ha scritto: “Continuate a volare abbracciati. Il destino, Patrizia dimmi tu che sei già lassù, spiegami, cos’è il destino?”, accompagnando il messaggio con una foto della coppia.

Anche le istituzioni locali hanno espresso il loro dolore per la perdita. Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha dichiarato: “Un’altra giornata nerissima per la nostra comunità. Strazio e sgomento per le nostre perdite”.

Tra i messaggi di cordoglio spiccano quelli della segreteria regionale Puglia di Unarma – associazione sindacale dei Carabinieri – e della federazione sindacale CoSP, rappresentata dal segretario generale nazionale Domenico Mastrulli.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico incidente. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla responsabilità dello schianto o su eventuali fattori che potrebbero aver contribuito alla collisione.