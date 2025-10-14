Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: l’auto finisce contro un albero, paura per i due attori





Attimi di paura per Alec Baldwin e il fratello Stephen, protagonisti di un incidente stradale avvenuto nella zona degli East Hampton, New York. Nonostante l’impatto violento, entrambi sono usciti illesi dall’incidente, come ha confermato lo stesso attore in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha anche ringraziato coloro che si sono preoccupati per loro.





Nel video, Baldwin racconta i dettagli dell’accaduto. Mentre guidava in una zona residenziale di East Hampton, un camion della spazzatura, descritto dall’attore come “una balena”, ha tagliato improvvisamente la sua strada. Per evitare una collisione frontale, Baldwin ha dovuto sterzare bruscamente, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi contro un grande albero. Il veicolo coinvolto nell’incidente era l’auto di sua moglie, Hilaria, che ha subito danni significativi.

Dispiaciuto per l’accaduto, Alec Baldwin ha cercato di rassicurare i suoi fan riguardo al suo stato di salute, affermando: “Sto bene, mio fratello sta bene, e va tutto bene.” Le sue parole mirano a tranquillizzare chi ha mostrato preoccupazione dopo l’incidente.

Secondo quanto riportato dalla testata TMZ, i momenti successivi all’incidente hanno visto Baldwin mentre parlava al telefono accanto al veicolo quasi distrutto. Nel frattempo, Stephen è stato avvistato poco dopo mentre si rilassava e mangiava in un ristorante, segno che entrambi hanno potuto riprendersi rapidamente dall’accaduto.

I due fratelli si stavano dirigendo all’Hamptons International Film Festival, dove erano stati invitati per promuovere il loro podcast One Bad Movie, condotto da Stephen, il più giovane dei due. Alec ha partecipato a diversi episodi del podcast, dimostrando il forte legame e la chimica che esiste tra i due.

L’incidente ha colto Baldwin lontano dalla sua famiglia, che risiede in California. Nel video in cui racconta l’accaduto, l’attore non ha nascosto il desiderio di tornare a casa e trascorrere del tempo con i suoi cari. Questo desiderio di riunirsi con la famiglia si riflette anche nel suo tono, che trasmette una certa nostalgia.

Il fatto che entrambi siano rimasti illesi è stato accolto con sollievo dai fan e dai follower sui social media, che hanno manifestato il loro supporto e la loro preoccupazione attraverso commenti e messaggi. Alec Baldwin, noto per la sua carriera di attore e per le sue apparizioni in vari film e programmi televisivi, ha spesso condiviso momenti della sua vita personale con il pubblico, creando un legame empatico con i suoi sostenitori.

La sicurezza stradale è un tema di crescente importanza, e incidenti come quello di Baldwin mettono in evidenza i rischi che si corrono ogni giorno sulle strade. La testimonianza dell’attore serve a ricordare che, nonostante la fortuna di essere rimasti illesi, le conseguenze di un incidente possono essere gravi e imprevedibili.



