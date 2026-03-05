Prezzi alle stelle per benzina e bollette: l’impatto della guerra in Iran sull’Italia





Le tensioni internazionali legate al conflitto tra Iran, Israele e Usa stanno tornando a incidere sulle spese quotidiane in Italia. Il primo effetto percepibile è arrivato ai distributori: nel giro di pochi giorni il prezzo del gasolio ha mostrato un rialzo evidente, riaprendo il confronto tra gestori e compagnie. Sullo sfondo si muovono due fattori: la risalita del petrolio oltre la soglia degli 80 dollari al barile e il timore che le rotte energetiche globali possano subire nuove turbolenze.





Per comprendere la dinamica dei prezzi alla pompa è necessario considerare che il costo pagato dagli automobilisti non dipende soltanto dal valore del greggio. Nel prezzo finale pesano anche la raffinazione, la logistica di distribuzione e la componente fiscale, in particolare le accise. Tuttavia, quando le quotazioni del petrolio accelerano e i mercati scontano rischi di interruzioni delle forniture, l’aumento si trasferisce con forza sui prodotti raffinati. È in questo contesto che viene richiamata l’attenzione su aree strategiche per i traffici energetici, come lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota rilevante del petrolio mondiale e che, secondo quanto riportato, Iran avrebbe ora chiuso. In situazioni di instabilità, i listini dei carburanti reagiscono spesso in modo più marcato rispetto al greggio stesso.

Tra i prodotti più esposti c’è il gasolio, considerato particolarmente sensibile perché alimenta una parte consistente del trasporto merci. Un suo incremento tende ad aumentare i costi della logistica e, di conseguenza, ad accompagnarsi a rincari lungo la filiera: dalle consegne ai magazzini, fino alla distribuzione nei punti vendita. La trasmissione può avvenire in tempi diversi, ma il meccanismo è noto: se muovere le merci costa di più, aumenta la pressione sui prezzi finali.

Un secondo canale, meno immediato ma potenzialmente rilevante, riguarda le bollette. Negli ultimi giorni il gas naturale ha registrato un rialzo deciso sui mercati all’ingrosso. In Italia l’andamento del gas incide direttamente sul prezzo dell’elettricità, perché nelle ore di maggiore domanda il prezzo finale dell’energia è spesso determinato dagli impianti alimentati a gas, che entrano in produzione per coprire i picchi. Quando il gas aumenta, anche il prezzo all’ingrosso dell’elettricità tende a salire. L’effetto per i consumatori può manifestarsi nei mesi successivi, con fatture più elevate e un possibile stop alla fase di alleggerimento dei costi energetici osservata in precedenza. Nel frattempo, alcune società starebbero limitando le offerte a prezzo fisso, una scelta che può riflettere la cautela rispetto a ulteriori oscillazioni.

Sul tema dei rincari attesi, nel dibattito politico è stato richiamato il quadro degli interventi già adottati. In questo contesto viene riportata la posizione del governo sulle misure: “No nuovi aiuti, c’è già il decreto Energia”. La questione resta rilevante perché i movimenti delle materie prime energetiche, se prolungati, possono incidere sia sulla spesa delle famiglie sia sui costi di esercizio delle imprese.

L’aumento dell’energia non si riflette soltanto sui consumi domestici. Può colpire anche trasporti e turismo. Nel comparto aereo, l’eventuale rincaro del carburante e la necessità di rivedere rotte o operatività in aree considerate instabili possono aumentare i costi operativi. In presenza di margini ridotti, una parte degli aumenti tende a trasferirsi sui prezzi dei biglietti. Il rischio, in una stagione caratterizzata da elevata mobilità, è un raffreddamento di alcuni flussi turistici, con ricadute a catena su strutture ricettive, ristorazione e commercio.

Un ulteriore punto di attenzione riguarda il cosiddetto “carrello della spesa”. I prezzi alimentari avevano già mostrato segnali di ripresa, soprattutto per i prodotti freschi. L’agricoltura e l’industria alimentare sono settori energivori: i fertilizzanti dipendono dal gas, molte lavorazioni richiedono energia e la distribuzione si basa su trasporti alimentati in larga parte da carburanti. In questo scenario, rincari su gas e gasolio possono aumentare i costi lungo la filiera e alimentare nuove pressioni sui prezzi al consumo, con un possibile aggravio della spesa annua delle famiglie.

Le tensioni internazionali si riflettono anche sui mercati finanziari. Le Borse europee hanno attraversato sedute di forte volatilità, con ribassi in diversi comparti. In fasi di incertezza, gli investitori tendono a spostare i capitali verso strumenti considerati più difensivi. A soffrire sono spesso i settori più legati alla crescita economica—industria, viaggi, lusso—mentre energia e difesa possono mostrare maggiore tenuta. Il punto centrale, oltre all’andamento degli indici, è l’effetto del clima di incertezza su investimenti e consumi: le imprese possono rinviare decisioni e le famiglie adottare maggiore prudenza.

La variabile più delicata resta l’inflazione e, di conseguenza, la traiettoria dei tassi. Se l’aumento dell’energia dovesse consolidarsi e diffondersi ai prezzi dell’economia reale, le banche centrali potrebbero riconsiderare le strategie. I mercati, intanto, avrebbero iniziato a “ricalibrare le aspettative sui tassi di interesse”. Se la discesa del costo del denaro fosse più lenta del previsto, o se si aprisse una fase di risalita, l’impatto potrebbe arrivare ai mutui a tasso variabile e ai finanziamenti alle imprese. È il passaggio che rende l’energia cara un fattore non limitato a rifornimenti e bollette, ma capace di influenzare crescita economica e credito.



