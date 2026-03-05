Laura Boldrini si improvvisa esperta di nucleare e sostiene che non ci fosse alcuna minaccia





Secondo quanto dichiarato da Laura Boldrini, il programma nucleare iraniano non rappresenterebbe una minaccia concreta. La deputata ha affermato: «In Iran non c’era alcuna minaccia nucleare», facendo riferimento alle analisi condotte dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Tuttavia, questa dichiarazione si scontra con quanto riportato da Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, che ha fornito dettagli allarmanti sul livello di arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran.





Durante un’intervista rilasciata a Fox News, Steve Witkoff ha dichiarato che i negoziatori iraniani a Ginevra avrebbero ammesso di possedere uranio arricchito sufficiente per alimentare undici testate nucleari. Nello specifico, Witkoff ha affermato: «Teheran aveva uranio arricchito per alimentare 11 testate nucleari. Durante il primo incontro ci hanno detto direttamente, senza vergogna, che controllavano 460 chili di uranio al 60 per cento, che erano in grado di produrre 11 bombe. Ci hanno detto che avevano il diritto inalienabile di arricchire l’uranio. Noi gli abbiamo risposto che il nostro presidente riteneva inalienabile il diritto di fermare questo percorso».

Le dichiarazioni di Boldrini hanno suscitato reazioni contrastanti, soprattutto alla luce delle informazioni fornite da fonti statunitensi. La deputata ha criticato l’azione militare contro l’Iran, definendola illegale e contraria al diritto internazionale. Ha ribadito la sua posizione con queste parole: «Non c’era nessuna minaccia nucleare, come ha detto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, eppure si è voluta compiere un’azione militare illegale contro il diritto internazionale».

La posizione della deputata italiana si inserisce in un contesto più ampio di discussioni sulla situazione politica e sociale in Iran. Laura Boldrini, nota per il suo impegno a favore dei diritti delle donne, ha spesso espresso il suo sostegno alle donne iraniane nella loro battaglia contro l’obbligo del velo. Tuttavia, durante una visita ufficiale in Iran, la stessa Boldrini ha indossato il velo, un gesto che ha sollevato critiche e riflessioni sulla coerenza tra le parole e le azioni.

Questa situazione non è unica nel panorama politico italiano. Nel 2016, anche Debora Serracchiani, esponente del Partito Democratico, fu criticata per aver rispettato le leggi locali indossando il velo durante una visita in Iran. La parlamentare si giustificò affermando di aver seguito le norme locali. Nel 2017, un episodio simile riguardò Federica Mogherini, Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, che indossò l’hijab durante la cerimonia d’insediamento del presidente iraniano Hassan Rohani.

Il tema del rispetto delle leggi locali si intreccia con quello dei diritti delle donne e delle libertà individuali. In molti si interrogano su come bilanciare la diplomazia internazionale con la necessità di sostenere i diritti umani e l’uguaglianza di genere.

Riguardo alla questione nucleare, Laura Boldrini ha anche espresso la sua visione sul futuro dell’Iran e del suo popolo. La deputata ha sottolineato l’importanza che ogni nazione scelga autonomamente il proprio percorso democratico: «La democrazia non si esporta con le bombe, noi saremo accanto al popolo nel percorso democratico che deciderà di intraprendere, e non deve farlo qualcun altro. Dev’essere il popolo».

Le parole di Boldrini riflettono una posizione che mira a promuovere un approccio pacifico e rispettoso verso la questione iraniana e il suo sviluppo politico. Tuttavia, le preoccupazioni sollevate dagli Stati Uniti sul potenziale nucleare dell’Iran continuano a destare attenzione a livello internazionale.

Il dibattito sulla questione iraniana rimane aperto e complesso, intrecciando considerazioni politiche, diplomatiche e morali. Mentre alcune voci sostengono che sia necessario un intervento per prevenire eventuali rischi globali, altre insistono sull’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale per affrontare la questione in modo costruttivo.

La situazione in Iran e le dichiarazioni contrastanti tra figure politiche italiane e internazionali evidenziano la difficoltà di gestire temi così delicati. Il futuro del Paese e le implicazioni globali del suo programma nucleare continueranno a essere oggetto di analisi e discussione nei prossimi mesi.



