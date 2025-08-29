Incidente sul lavoro a Castel Vittorio: operaio cade dal tetto del Municipio e perde la vita





Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto, a Castel Vittorio, piccolo comune situato nell’entroterra di Ventimiglia. Un operaio di 55 anni, Massimiliano B., originario di Sanremo, è deceduto dopo essere precipitato dal tetto del palazzo municipale, dove stava svolgendo attività di installazione di pannelli fotovoltaici.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato sul tetto dell’edificio comunale, situato in corso Bonaventura Caviglia, quando è caduto da un’altezza di circa quattro metri. La caduta lo ha fatto finire in un’intercapedine stretta appena 40 centimetri, rendendo estremamente difficili le operazioni di soccorso. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del fuoco, i gravi traumi riportati si sono rivelati letali.

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della stazione di Pigna e gli ispettori del lavoro della Asl per avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze dell’accaduto. È stato allertato anche l’elisoccorso Grifo, ma l’operaio è deceduto durante i tentativi di rianimazione.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sul lavoro. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della caduta e verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli previsti dalla normativa vigente. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni in cui si trovava il cantiere né sull’attrezzatura utilizzata dall’operaio.

La comunità di Sanremo e quella di Castel Vittorio sono scosse dalla notizia della morte di Massimiliano B., che lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e colleghi. La tragedia si aggiunge a una lunga lista di incidenti sul lavoro che continuano a verificarsi in Italia, sollevando preoccupazioni sulla necessità di rafforzare le misure preventive e i controlli nei luoghi di lavoro.

Nel frattempo, la cronaca registra un altro drammatico episodio avvenuto nelle stesse ore: un operaio di 28 anni è morto schiacciato da un muletto durante il turno notturno in una fabbrica a Molinella, vicino a Bologna. Anche in questo caso, le autorità stanno indagando per accertare eventuali responsabilità.

Il tema della sicurezza sul lavoro è al centro delle discussioni politiche e sociali, ma tragedie come questa evidenziano quanto sia ancora necessario fare per garantire condizioni lavorative che tutelino la vita dei lavoratori. Gli ispettori del lavoro della Asl continueranno a raccogliere elementi utili per comprendere se siano stati rispettati tutti i requisiti normativi e se vi siano state eventuali negligenze.

La morte di Massimiliano B. rappresenta una perdita dolorosa per la sua famiglia e per tutta la comunità. In attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini, resta il monito sulla necessità di porre maggiore attenzione alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.



