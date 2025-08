Incidente sull’A13, scontro tra furgoni scatena incendio: un morto e un ferito grave

Nella mattinata di sabato 2 agosto, un tragico incidente stradale si è verificato sull’Autostrada A13, all’altezza del casello di Padova Sud, causando la morte di una persona e lasciando un’altra in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 4:30, quando due furgoni, che viaggiavano nella stessa direzione, si sono scontrati violentemente, dando origine a un incendio devastante che ha distrutto entrambi i mezzi.





Le cause esatte dello scontro sono ancora da chiarire. I furgoni, uno di dimensioni maggiori e l’altro più piccolo, si sono tamponati a forte velocità, provocando un’esplosione di fiamme che ha rapidamente avvolto entrambi i veicoli. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata descritta come agghiacciante, con il fuoco che si propagava rapidamente.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente dalla centrale di Padova e dal distaccamento di Abano, hanno lavorato intensamente per spegnere le fiamme e per estrarre l’autista del furgone più colpito. Purtroppo, per la vittima non c’era più nulla da fare; i paramedici del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. L’uomo alla guida del secondo furgone, invece, è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Per permettere le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza sulla carreggiata, l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre tre ore per completare le operazioni necessarie a mettere in sicurezza il tratto autostradale. Durante questo periodo, un secondo incidente si è verificato lungo lo stesso tratto, coinvolgendo un autocarro e due vetture, ma senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini proseguono per fare luce sulle cause che hanno portato a questo tragico evento, con particolare attenzione alle condizioni di traffico e alla possibile presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito allo scontro.