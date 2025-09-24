Incredibile ma vero: un colpo di scena sorprendente sul concorrente del Grande Fratello a pochi giorni dall’inizio!





Ma che roba sta succedendo? Manca niente, tipo un soffio, e il Grande Fratello è già lì che scalpita. Gente che fa il countdown sul divano, altri già a spulciare i profili dei concorrenti come se stessero scegliendo giocatori per il Fantacalcio. E quest’anno? Un mix assurdo di nomi. Anita Mazzotta, Francesca (il cognome lo scopriremo dentro la Casa, classicone), Giulio Carotenuto, Omer Elomari, Matteo Azzali e Matteo Jonas Pepe. Sì, proprio lui. O forse no? Tieniti forte.





I video di presentazione girano dappertutto. Ognuno che si mette in posa, racconta le sue pene, i suoi sogni. Sembra la selezione per un villaggio vacanze, ma con molta più ansia e meno canzoni ballate. Gente già iper-catturata dalle storie personali, start delle scommesse su chi scoppia per primo, chi fa litigare tutta la tavolata. Finché… bum. Dal nulla, arriva la bomba.

Cioè, tipo: proprio mentre tutto sembrava già impostato, esce fuori ‘sta voce che lascia la community a bocca secca. Pare che l’ingresso di Matteo Jonas Pepe – attore, modello, e chissà che altro nella vita – sia saltato all’ultimo. Notizia fresca del portale LorenzoPugnaloni.it. Ma stiamo scherzando? Due secondi fa era una certezza, e adesso già fuori? Beh, la gente è letteralmente impazzita.

Il bello è che lo stesso Pugnaloni su Instagram ci va giù duro: “CHOC. Alcune fonti mi hanno riferito che è saltata la partecipazione di uno dei gieffini: Matteo Jonas Pepe. Come mai? Vi aggiorno”. Insomma, tipo finale di stagione con cliffhanger, manco fossimo su Netflix. Ovviamente, sono piovute mille domande e teorie complottistiche: crisi esistenziale del ragazzo? Qualche grana legale? Gli autori che cambiano idea alla velocità della luce? Boh, si sa zero.

E adesso? Silenzio stampa totale. Sito del Grande Fratello, zitti. Social, zitti pure loro. Tutti a fare finta di niente, ma intanto ‘sto mistero tira più gente della finale mondiale. Alla fine della fiera, o l’attore torna last minute con un colpo di scena alla telenovela sudamericana, o resta fuori e ci becchiamo una Casa già con qualche segreto. Sentore? Qui di quieto c’è poco, tanto che questa edizione del GF promette più caos ancora prima di farli entrare dalla Porta Rossa. Popcorn pronti, dai.



