Inganna tutti mostrando false cure anticancro con un cavo dell’iPhone: condannata star sportiva a 5 anni





DJ Carey, considerato uno dei più grandi atleti di hurling in Irlanda, è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione da un tribunale di Dublino per aver perpetrato una frode ai danni di numerosi benefattori. L’ex sportivo, che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua carriera nel celebre sport irlandese, ha ingannato amici, familiari e sostenitori facendosi passare per gravemente malato di cancro, raccogliendo così quasi 350.000 sterline, equivalenti a circa 400.000 euro.





Le indagini hanno rivelato che Carey, 57 anni, ha messo in atto un piano elaborato per convincere le persone della sua malattia. Tra le sue tattiche, ha inviato fotografie in cui appariva sdraiato su un letto d’ospedale, con un cavo di ricarica per iPhone attaccato al naso, spacciandolo per un tubo dell’ossigeno. Questo stratagemma semplice ma efficace ha ingannato molte persone, tra cui Denis O’Brien, uno degli uomini d’affari più facoltosi d’Irlanda, che ha donato 109.000 sterline per le presunte cure.

Il giudice che ha emesso la sentenza ha sottolineato come DJ Carey abbia sfruttato la “buona fede delle persone” e abbia fatto leva sulla loro vulnerabilità, descrivendo le vittime come “persone di buon carattere che volevano aiutare una persona in difficoltà”. In totale, sono state 22 le vittime che hanno creduto alla sua storia, tra cui cugini, amici e colleghi, tutti colpiti dalla sua affermazione di essere in cura a Seattle e di avere bisogno di fondi per le cure.

I fatti contestati risalgono a un periodo compreso tra il 2014 e il 2022, quando Carey si trovava in un grave stato di difficoltà finanziaria dopo aver lasciato il mondo dello sport. Durante questo periodo, ha raccontato a diverse persone di essere in cura per il cancro e di avere necessità di denaro per coprire le spese mediche. Alcuni donatori sono stati persuasi a credere che i fondi fossero destinati a una causa legale contro un ospedale per negligenza, che secondo lui lo aveva fatto ammalare.

Dopo essere stato scoperto, Carey si è dichiarato colpevole l’estate scorsa, ma ha restituito solo 38.000 sterline delle somme sottratte. La sua difesa ha fatto riferimento ai problemi di salute di Carey, indicando che, nonostante le sue affermazioni riguardo al cancro, l’ex sportivo soffriva effettivamente di gravi problemi medici e aveva subito un intervento chirurgico per un problema cardiaco. La sentenza era stata inizialmente rinviata a causa della sua presenza in ospedale.

Il caso di DJ Carey ha sollevato interrogativi sull’etica e sull’integrità nel mondo dello sport e della beneficenza. La sua condotta ha scosso non solo le vittime dirette, ma anche la comunità sportiva, che ha visto uno dei suoi più celebri rappresentanti cadere in disgrazia. La notizia della condanna ha suscitato reazioni miste, con alcuni che esprimono incredulità per il comportamento di una figura così rispettata nel suo campo.

La frode di Carey è un esempio di come la fama e il riconoscimento possano essere utilizzati per scopi fraudolenti, sfruttando la buona fede degli altri. Questo caso mette in evidenza la vulnerabilità delle persone quando si tratta di aiutare chi sembra trovarsi in difficoltà. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di verificare le informazioni e di essere cauti nel fare donazioni, specialmente in situazioni che coinvolgono la salute e il benessere.



