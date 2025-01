Insulti trasmessi in diretta Rai durante il countdown di fine anno

Il Concerto di Capodanno della Rai a Reggio Calabria ha subito un’interruzione imprevista poco prima della mezzanotte.





Angelo Sotgiu, ex membro dei Ricchi e Poveri, si è unito a Marco Liorni sul palco per la consueta cerimonia del conto alla rovescia. Convinto che il proprio microfono fosse disattivato, ha improvvisamente iniziato ad inveire contro i tecnici del suono, rivolgendo loro insulti molto pesanti. “Accendetemi questo microfono! Lo avete spento – continuava a ripetere agitato – incapaci!”.

Purtroppo per lui il microfono era ancora acceso, e le sue parole sono state udite chiaramente dal pubblico televisivo, causando grande imbarazzo in studio e a casa. Subito dopo Liorni ha cercato di sedare gli animi scusandosi con i telespettatori per l’imprevisto avvenuto: “Ci scusiamo per quello che è stato detto, spero che nessuno si sia offeso, continuiamo la serata in allegria”.

Questo sgradevole inconveniente ha rovinato per qualche istante la gioiosa atmosfera del concerto, attirando su di sé le attenzioni negative del pubblico.