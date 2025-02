Investita da un Suv mentre si dirige allo scuolabus: grave una bambina di 6 anni a Treviso

Questa mattina, pochi minuti prima delle 8, si è verificato un grave incidente a Breda di Piave, in via Bovon, che ha coinvolto una bambina di sei anni. La piccola, che stava andando alla scuola primaria “Eroi del Piave” di via Davanzo, è stata investita da un SUV mentre tentava di attraversare la strada per raggiungere lo scuolabus fermo dall’altra parte.





Secondo le prime ricostruzioni, la bambina vive a pochi passi dalla fermata dello scuolabus e, come ogni mattina, era uscita di casa accompagnata dalla madre. Nel momento in cui ha cercato di attraversare la strada, è stata travolta da un SUV guidato da una donna di 35 anni, che si stava dirigendo al lavoro. L’impatto è stato estremamente violento: la bimba è stata sbalzata per circa dieci metri sull’asfalto, perdendo i sensi.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi. Sul luogo è atterrato l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha trasportato la bambina all’ospedale Ca’ Foncello in codice rosso. Le sue condizioni sono rimaste critiche, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia locale “Postumia Romana”, sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. La conducente del SUV si è fermata immediatamente dopo l’impatto, prestando soccorso e collaborando con le autorità. È stata sottoposta a un test dell’etilometro, risultando negativa.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire eventuali responsabilità e per verificare se tutte le norme sulla sicurezza stradale siano state rispettate nel tratto interessato. Questo incidente ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni, in particolare dei bambini, nelle vicinanze delle scuole e delle fermate degli autobus.

Il tragico evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Breda di Piave, molti dei quali si sono espressi sui social media riguardo alla necessità di migliorare la sicurezza stradale nella zona. Alcuni cittadini hanno chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di segnali stradali più visibili per proteggere i pedoni, in particolare i più giovani.

In Italia, gli incidenti stradali che coinvolgono bambini sono una questione seria e frequentemente dibattuta. Le autorità locali e nazionali stanno lavorando per implementare misure di sicurezza più rigorose, ma eventi come questo evidenziano la necessità di un’attenzione costante e di un impegno collettivo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La comunità di Breda di Piave è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della bambina, mentre i genitori e gli insegnanti della scuola primaria “Eroi del Piave” si uniscono in un momento di preghiera e speranza per la sua pronta guarigione. Questo incidente ha colpito profondamente la comunità, che si è mobilitata per offrire supporto alla famiglia della piccola.