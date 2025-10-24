Iryna uccisa in metro senza motivo davanti a tutti: la notizia dell’assassinio sconvolge l’opinione pubblica





La tragica morte di Iryna Zarutska, una giovane ucraina di 23 anni, ha scosso profondamente l’opinione pubblica dopo che è stata brutalmente accoltellata in un vagone della metropolitana di Charlotte, North Carolina. L’episodio, avvenuto il 22 agosto, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sull’indifferenza di alcuni passeggeri di fronte a una violenza così inaudita. Il presunto assassino, Decarlos Brown Jr., di 34 anni, è stato incriminato per reati federali, il che potrebbe portarlo a subire la pena di morte.





Zarutska, che era fuggita dalla guerra in Ucraina due anni prima, cercava rifugio e sicurezza negli Stati Uniti, ma ha trovato una fine tragica e prematura. La sua storia è diventata emblematica delle vittime innocenti della violenza, suscitando una forte reazione emotiva e politica.

Decarlos Brown Jr. ha un passato criminale, con precedenti per furto e violazione di domicilio, oltre a una condanna a cinque anni per rapina a mano armata nel 2015. L’accusa che ora affronta è di particolare gravità, poiché la giustizia federale statunitense punisce severamente crimini di questo tipo, aprendo la strada a possibili condanne a morte. Questo aspetto ha acceso un acceso dibattito pubblico e politico sulla giustizia e sulla sicurezza.

La dinamica dell’omicidio è stata particolarmente agghiacciante. Secondo le indagini e il verbale di arresto riportato da ABC News, Iryna era salita nel vagone della metropolitana e si era seduta di fronte a Brown. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui Brown, senza alcun preavviso e senza alcuna interazione con la vittima, ha estratto un coltellino tascabile e l’ha colpita tre volte alle spalle. Questo attacco violento ha avuto luogo senza che vi fosse stata alcuna provocazione o interazione tra i due.

Un elemento che ha suscitato particolare indignazione è stata la reazione degli altri passeggeri presenti nel vagone. I filmati mostrano che molte persone hanno atteso diversi minuti prima di intervenire in soccorso della giovane, suscitando preoccupazioni riguardo all’indifferenza di fronte a un atto di violenza così brutale. Dopo l’aggressione, Brown si è allontanato lasciando Zarutska morire a terra. È stato un testimone a contattare le forze dell’ordine, consentendo un rapido intervento che ha portato all’arresto di Brown sulla banchina della metropolitana.

Iryna Zarutska, affettuosamente chiamata “Ira” dai suoi amici, era arrivata negli Stati Uniti due anni fa insieme alla madre, alla sorella e al fratello, in cerca di una vita migliore lontano dagli orrori della guerra in Ucraina. La sua famiglia aveva trovato rifugio e speranza, ma la vita di Iryna è stata spezzata in modo tragico. Era descritta nel suo necrologio come un’artista talentuosa, con una laurea in arte e restauro conseguita presso un college di Kiev. Sognava di diventare assistente veterinaria, ma la sua vita è stata interrotta in modo drammatico, rendendola un simbolo delle vittime innocenti della violenza.

La morte di Iryna Zarutska ha avuto un forte impatto politico. Anche l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato l’accaduto, criticando l’amministrazione democratica per la gestione della sicurezza nelle città e invocando la pena di morte per Brown. In un post su Truth Social, Trump ha definito l’imputato un “ANIMALE” e ha chiesto un “processo rapido” con una condanna a morte come unica giusta sentenza.

In risposta all’omicidio, l’Assemblea Generale della Carolina del Nord ha approvato rapidamente la “Legge Iryna”, concepita per eliminare le cauzioni senza contanti e accelerare i casi di pena di morte nello Stato. Questa legge rappresenta un chiaro segnale della volontà politica di affrontare con maggiore severità crimini di tale gravità. Il Governatore della Carolina del Nord, Josh Stein, ha firmato il disegno di legge il 3 ottobre, evidenziando la crescente pressione pubblica per una giustizia più rigorosa.

La vicenda di Iryna Zarutska non solo ha messo in luce le problematiche legate alla sicurezza dei trasporti pubblici, ma ha anche sollevato interrogativi più ampi sulla risposta della società di fronte alla violenza e sull’importanza di proteggere le vittime innocenti. La sua storia continua a ispirare un dibattito cruciale su giustizia, sicurezza e umanità, mentre la comunità di Charlotte e oltre piange la perdita di una giovane donna con un futuro promettente spezzato in modo tragico.



