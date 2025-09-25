Israele avverte la Flotilla: «Se entrate nelle acque di Gaza vi attacchiamo»





Il Ministero degli Esteri di Israele ha recentemente diffuso un messaggio chiaro attraverso un post sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, in risposta ai partecipanti della cosiddetta “flottiglia Hamas-Sumud”. Questo comunicato non lascia spazio a interpretazioni ambigue: Israele ha presentato una proposta alternativa per la consegna degli aiuti umanitari, evidenziando la legittimità del blocco navale e la necessità di distinguere tra azione umanitaria e provocazione politica. Al centro del messaggio c’è l’offerta di consentire lo scarico degli aiuti in un “qualsiasi porto di un paese vicino” a Israele, da cui le merci potrebbero essere trasferite “pacificamente a Gaza”.





Questa proposta si propone di affrontare la questione umanitaria senza compromettere la sicurezza israeliana o violare il blocco marittimo in una zona definita come di “combattimento attivo”. La mossa diplomatica e informativa di Israele solleva interrogativi sulle vere intenzioni della flottiglia: la priorità è la consegna degli aiuti o piuttosto la violazione simbolica e mediatica del blocco?

La posizione israeliana si basa su una proposta pratica e logistica. Il Ministero degli Esteri ha invitato esplicitamente la flottiglia a deviare la propria rotta verso un porto terzo, situato in un “paese vicino” e “fuori da Israele”. Questa strategia ha due obiettivi principali. In primo luogo, mira a facilitare la consegna sicura degli aiuti al popolo di Gaza, dimostrando una volontà di cooperazione sulla questione umanitaria. In secondo luogo, essa serve a preservare l’integrità del blocco navale. L’idea è di stabilire un corridoio indiretto ma riconosciuto per il trasferimento di beni essenziali, garantendo che gli aiuti raggiungano la popolazione senza che le navi violino lo spazio marittimo sotto controllo israeliano o entrino in una zona di potenziale conflitto. Il testo specifica che, una volta scaricate in un porto neutrale o amico, le merci “potranno essere trasferite pacificamente a Gaza”, suggerendo una disponibilità a collaborare con le autorità competenti per il transito finale via terra o attraverso meccanismi di coordinamento già esistenti.

Israele ha ribadito con fermezza la sua determinazione a non tollerare l’ingresso delle navi della flottiglia nella zona di mare adiacente a Gaza. Le motivazioni di questa posizione si basano su due pilastri legali e strategici: la classificazione della zona come “zona di combattimento attivo” e la legittimità del “blocco navale”. Questo blocco, in vigore da anni, è considerato da Israele una misura di sicurezza fondamentale per prevenire il contrabbando di armi e materiali a duplice uso che potrebbero essere utilizzati da Hamas e altri gruppi militanti. La navigazione non autorizzata in questa area è percepita come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Le autorità israeliane sostengono che consentire l’ingresso della flottiglia creerebbe un pericoloso precedente e indebolirebbe una misura di difesa ritenuta vitale. Il post su X sottolinea che Israele “non consentirà” tale violazione, delineando una linea rossa invalicabile. Questa posizione intende chiarire che qualsiasi tentativo di forzare il blocco sarà visto come un atto non umanitario, ma di natura ostile o provocatoria.

La domanda conclusiva posta dal Ministero degli Esteri israeliano – “Si tratta di aiuti o di provocazione?” – funge da potente strumento retorico, riassumendo la sfida lanciata alla flottiglia. Attraverso questa interrogazione, Israele sposta l’onere della prova sulle intenzioni degli organizzatori. Se l’obiettivo principale è realmente la consegna degli aiuti umanitari, l’accettazione della proposta di scaricare le merci in un porto vicino rappresenterebbe la via più logica, rapida e meno rischiosa per raggiungere tale scopo. Al contrario, il rifiuto di questa proposta potrebbe essere interpretato da Israele come prova che il vero intento dell’operazione non è la beneficenza, ma la ricerca di una confrontazione politica e mediatica per mettere in discussione la legittimità del blocco e generare titoli di giornale internazionali, anche a costo di provocare un incidente in mare.

L’associazione esplicita della flottiglia con i nomi di “Hamas-Sumud” nel comunicato originale mira a delegittimare l’iniziativa, suggerendo che essa serva gli interessi di un gruppo designato come terrorista piuttosto che le esigenze umanitarie della popolazione civile di Gaza. In sintesi, Israele chiede agli attivisti di dimostrare che l’umanitarismo ha la precedenza sulla politica.



