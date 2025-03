Javier sbotta al Grande Fratello: ‘Ne ho abbastanza!’ Ecco cosa lo ha fatto infuriare.

A pochi giorni dalla conclusione di questa edizione del Grande Fratello, i concorrenti si preparano a chiudere un capitolo ricco di emozioni, tensioni e conflitti. Tra di loro, Javier Martinez, noto per il suo carattere pacato, ha recentemente mostrato segni di frustrazione. In un dialogo con Chiara Cainelli, il pallavolista argentino ha condiviso un episodio in cui ha perso la pazienza, rivelando la sua reazione a un messaggio inviato dai fan di due concorrenti.





Durante una conversazione in giardino, Javier ha confessato di essersi lasciato andare a uno sfogo in seguito a un messaggio aereo che esprimeva opinioni sulla relazione tra Helena e Zeudi. “Sbagliando l’ho presa male su Zelena, c’è stata una volta in cui ho detto ‘avete un po’ rotto i co*lioni’ per l’aereo,” ha dichiarato, spiegando il suo disappunto per l’insistenza dei fan. Javier ha sottolineato che, sebbene sia naturale voler bene a entrambe le concorrenti, non è giusto forzare una relazione che non esiste. “Se tu vuoi bene a entrambe, ma loro non vogliono stare insieme, non devi forzare perché a te piace, altrimenti è un discorso egoista,” ha aggiunto.

Il pallavolista ha continuato a esprimere il suo punto di vista, chiarendo la sua posizione riguardo alle relazioni omosessuali. “Non voglio passare per bigotto, ma il fatto che siamo in un periodo storico, in cui giustamente questa cosa deve avere luce perché è giusto che le persone si esprimano liberamente dal punto di vista sessuale, non per forza la coppia omosessuale deve essere quella più bella e tifata da tutti,” ha spiegato. Javier ha voluto evidenziare l’importanza di rispettare le scelte personali, senza imporre aspettative.

Nonostante la comprensione per le speranze dei fan, il messaggio ricevuto dall’aereo ha continuato a turbare Javier nei giorni precedenti alla semifinale. “Sono umano anche io… ‘La tua vera luce con lei’ screditando me, ma che ca**o vuoi,” ha sbottato, manifestando chiaramente il suo fastidio. Questo episodio ha messo in luce le pressioni che i concorrenti possono subire dall’esterno, amplificando le tensioni già presenti all’interno della Casa.

Inoltre, Javier ha rivelato di aver avuto attriti anche con Luca Calvani, il quale ha sostenuto la relazione tra Zeudi e Helena. Nonostante ciò, Javier ha scelto di intervenire nella dinamica, ricevendo un rimprovero da Calvani. “Non è che perché sei tu così allora deve succedere per forza,” ha commentato Javier, riferendosi all’orientamento bisessuale dell’attore. Questo scambio ha ulteriormente evidenziato le complessità delle relazioni interpersonali all’interno del reality.

Il dialogo tra Javier e Chiara si è poi spostato sulle aspettative per la finale. Secondo Javier, Jessica potrebbe emergere come vincitrice, mentre Chiara ha espresso la sua convinzione che sarà Zeudi a trionfare. “Credo molto nella mia amica,” ha affermato Chiara, consapevole della propria posizione in nomination in vista della semifinale.