Jerry Calà saluta Mauro Di Francesco: “Abbiamo condiviso tanta vita, buon viaggio amico mio”





Questa mattina, il mondo del cinema italiano ha pianto la morte di Mauro Di Francesco, attore noto per i suoi ruoli nelle celebri commedie degli anni ’80. Jerry Calà, amico e collega di lunga data, ha voluto dedicargli un commovente messaggio sui social media, condividendo ricordi di momenti trascorsi insieme sul set. La foto che ha scelto per commemorare Di Francesco è quella che li ritrae insieme nel film Sapore di Mare, uno dei titoli più iconici della loro carriera. “Ciao Maurino. Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori”, ha scritto Calà, esprimendo il suo dolore per la perdita. Ha proseguito: “Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio”.





Il messaggio di Calà ha suscitato una serie di reazioni da parte di altri colleghi e amici di Di Francesco. Tra i commenti, quello di Nina Soldano, attrice nota per il suo ruolo in Un posto al sole, che ha espresso il suo rammarico: “No, Maurino. Quanti bei ricordi e quante risate. Che dispiacere. Fai buon viaggio”. Anche Diego Abatantuono, altro compagno di lavoro, ha voluto omaggiare Di Francesco con un semplice cuore rosso, simbolo del suo affetto.

In un post separato, Alba Parietti ha ricordato gli anni trascorsi insieme a Di Francesco, descrivendo quei momenti come i “più belli della nostra vita”. “Abbiamo riso tanto, abbiamo lavorato insieme e lavorare insieme non era mai faticoso perché ci divertivamo come dei pazzi”, ha scritto Parietti. Ha aggiunto che con la scomparsa di Mauro, se ne va “una parte di noi, di tutti noi con Gerry Franco, Nini Diego, Teo e tutti quelli che hanno condiviso un tempo che non tornerà più”. Concludendo il suo messaggio, ha affermato: “Io ti penso, nonostante il dispiacere non riesco a non sorridere, perché tu mi evochi sorriso e questo è il ricordo che porterò nel cuore. Ciao Mauro”.

La notizia della morte di Mauro Di Francesco è stata accolta con grande tristezza. L’attore, 74 anni, è stato uno dei volti più noti delle commedie italiane degli anni ’80, con una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico del paese. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday – Vacanze al mare, Ferragosto OK e Abbronzatissimi. La sua carriera, caratterizzata da ruoli che hanno fatto ridere e divertire intere generazioni, si è interrotta prematuramente a causa di problemi di salute.

Negli ultimi vent’anni, Di Francesco aveva affrontato gravi problemi di salute, tra cui un trapianto di fegato avvenuto vent’anni fa. Negli ultimi mesi, secondo quanto riportato da varie fonti, era stato ricoverato a causa di complicazioni legate alla sua condizione. La sua morte ha colpito non solo i suoi amici e colleghi, ma anche i fan che lo hanno seguito nel corso della sua carriera.

Mauro Di Francesco è ricordato non solo per il suo talento, ma anche per la sua personalità calorosa e il suo senso dell’umorismo. La sua capacità di far ridere il pubblico e di creare momenti indimenticabili sul grande schermo ha fatto di lui un attore amato e rispettato. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il cinema italiano, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Il ricordo di Di Francesco continuerà a vivere attraverso i film che ha realizzato e attraverso le testimonianze di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. I tributi e le parole affettuose dei suoi colleghi sono una testimonianza del profondo impatto che ha avuto sulle vite di molti. La sua eredità artistica e umana rimarrà viva nei cuori di coloro che hanno apprezzato il suo lavoro e la sua amicizia.



