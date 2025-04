Jessica Morlacchi dopo il trionfo al Grande Fratello: desidero realizzare un duetto con Elodie, mia cugina

Jessica Morlacchi, dopo aver trionfato nel Grande Fratello, è pronta a riprendere in mano i suoi sogni musicali. Durante la sua permanenza nella casa, ha dimostrato il suo talento canoro, che le ha conferito notorietà fin da giovane. Ora, con una nuova consapevolezza, desidera ritornare nel mondo della musica, ma con una maturità differente. Non è escluso che nel suo futuro ci sia anche la possibilità di un duetto con la cugina Elodie.





In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Jessica Morlacchi ha parlato della sua cugina Elodie, esprimendo il desiderio di rivederla presto. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, le due si erano sentite e Jessica spera di poterla incontrare nuovamente. La cantante ha dichiarato: “Elodie mi ha fatto un grandissimo in bocca al lupo prima di entrare nella casa e spero di poterla risentire presto ma anche vederci perché io la adoro. È una ragazza della porta accanto che merita tutto il successo che sta avendo. Sono tanto felice per lei. Fare un duetto con lei sarebbe un sogno. Io credo che i sogni si possono realizzare, tutto può essere. Due cugine che duettano…wow.”

Inoltre, Jessica Morlacchi ha espresso interesse nel ricoprire il ruolo di opinionista nel programma, ora che ha vissuto l’esperienza da concorrente. Ha affermato: “Se mi piacerebbe fare l’opinionista? Molto, sarebbe stupendo. Chissà magari Alfonso mi inviterà, non lo so ma sarebbe davvero divertente anche perché quando lo vivi in prima persona poi è anche più facile entrare nelle dinamiche.”

Attualmente, tuttavia, Jessica è focalizzata sulla sua carriera musicale. Ha rivelato di essere già al lavoro su nuove canzoni, con il suo ultimo singolo, “Ambaradam”, uscito il 24 gennaio. La musica rimane la sua vera passione: “Cantare è la cosa che amo di più.” Inoltre, ha manifestato il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo, affermando: “Sanremo è nei miei programmi e non vedo l’ora.”

Con la sua vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha riacceso l’interesse per la sua carriera musicale, e i suoi fan attendono con ansia i prossimi sviluppi. La possibilità di un duetto con Elodie rappresenta un sogno che potrebbe avverarsi, aggiungendo un ulteriore capitolo alla sua storia musicale.

Negli ultimi anni, Elodie ha guadagnato una notevole popolarità nel panorama musicale italiano, e un’eventuale collaborazione con Jessica potrebbe attirare l’attenzione di molti fan. La combinazione dei loro talenti potrebbe dar vita a un brano memorabile, unendo le loro voci in un progetto che promette di essere emozionante e innovativo.

La carriera di Jessica Morlacchi è in una fase di rinascita, e la sua determinazione nel tornare alla musica è evidente. Con il sostegno dei suoi fan e la connessione con la cugina Elodie, è probabile che il futuro riservi sorprese entusiasmanti per entrambe. La loro relazione familiare, unita alla passione per la musica, potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il successo di un eventuale progetto insieme.