Jodi Vance, giovane promessa del bodybuilding, muore a 20 anni per un infarto: lutto negli Stati Uniti

Il mondo del bodybuilding e del fitness statunitense piange la prematura scomparsa di Jodi Vance, deceduta all’età di 20 anni. La giovane atleta ha subito un infarto durante l’Arnold Sports Festival, tenutosi in Ohio. La famiglia di Vance ha rilasciato una dichiarazione sui social media, spiegando che “il suo cuore si è fermato a causa di complicazioni dovute a grave disidratazione”. Nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, Jodi non è riuscita a sopravvivere.





In un comunicato ufficiale, la famiglia ha descritto Jodi come “una persona meravigliosa dentro e fuori” e ha espresso il loro dolore per la perdita. Hanno anche chiesto rispetto per il loro bisogno di tempo per elaborare il lutto, sottolineando: “È stato improvviso e inaspettato. Vi prego di dare alla sua famiglia il tempo di elaborare questa perdita in pace”. Inoltre, hanno lanciato un appello affinché le persone pongano la propria salute al primo posto.

Secondo quanto riportato da TMZ, Jodi Vance non aveva programmato di partecipare a eventi futuri, ma ha iniziato a sentirsi male dopo aver preso parte all’Arnold Sports Festival. La giovane è stata trasportata in un ospedale locale, dove purtroppo è deceduta. Nonostante la situazione critica, il suo allenatore, Justin Mihaly, ha suggerito che Jodi potrebbe aver assunto sostanze pericolose per migliorare le sue prestazioni fisiche. “Jodi ha utilizzato due sostanze estremamente pericolose per migliorare il suo fisico, suppongo solo per l’Arnold Expo, senza che io ne fossi a conoscenza, senza la mia approvazione, senza che la mia famiglia ne fosse a conoscenza, senza la loro approvazione”, ha dichiarato Mihaly.

Secondo le informazioni riportate da The Fitness Volt, Jodi ha cominciato a vomitare e ha manifestato sintomi legati alla disidratazione, il che ha portato al suo ricovero in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvarla a causa dell’infarto subito sul posto.

La tragica scomparsa di Jodi Vance ha suscitato un’ondata di tributi e omaggi da parte di fan e colleghi nel mondo del fitness, molti dei quali hanno espresso il proprio cordoglio sui social media. La perdita di una giovane promessa come Jodi ha colpito profondamente la comunità, evidenziando le sfide e i rischi associati a uno sport così intenso.

La notizia della sua morte ha sollevato interrogativi sulla salute e la sicurezza degli atleti, in particolare riguardo all’uso di sostanze per migliorare le prestazioni. La famiglia di Vance ha invitato a riflettere sull’importanza di mettere la salute al primo posto, un messaggio che risuona forte in un settore dove la pressione per raggiungere risultati straordinari può portare a scelte rischiose.

In un momento di grande tristezza, la comunità del bodybuilding si unisce per ricordare Jodi e il suo spirito. Molti hanno condiviso ricordi e foto sui social, celebrando la vita di una giovane donna che ha dedicato la sua esistenza alla passione per il fitness e il benessere. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile non solo per la famiglia e gli amici, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di ammirare il suo talento.