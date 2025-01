Kate annuncia la remissione dal tumore: “Un grande sollievo, è stato difficile”

La duchessa di Cambridge ha annunciato sui social media di essere attualmente in remissione dal cancro. Il lieto annuncio segue un emozionante viaggio al Royal Marsden Hospital per cure correlate alla condizione. “Sono in remissione dal cancro”: sollievo, impegno per la guarigione e gratitudine verso l’immenso sistema di supporto durante la difficile fase, scrive Kate.





Durante una visita a uno dei migliori centri oncologici di Londra, il Royal Marsden Hospital, la principessa Kate ha potuto riflettere sulle sfide di sottoporsi a mesi di chemioterapia. “Mi sto concentrando sul migliorare. Perché chiunque abbia mai sentito o ti abbia mai diagnosticato un cancro, forse ha bisogno di tempo per abituarsi a una “nuova normalità”. Ma sono entusiasta di un anno stimolante che mi aspetta”, ha detto, con un profondo ringraziamento allo staff medico.

La principessa ringrazia le “eccezionali” cure del Royal Marsden: “Volevo cogliere questa opportunità per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso cura di me così bene durante l’ultimo anno”. Non si tratta solo della sua gratitudine personale, ma anche del sostegno all’eccellenza medica.

Nel suo messaggio, c’era una menzione speciale per suo marito, il principe William, e tutti coloro che le sono stati accanto. “I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato in silenzio al mio fianco e a William mentre affrontavamo ogni sfida. Non avremmo potuto chiedere di più”. Le sue parole sottolineano l’importanza del supporto emotivo e della presenza della famiglia nel percorso di guarigione dal cancro.

Ha anche comunicato il suo nuovo ruolo tramite un messaggio della portavoce, il patronato reale per il Royal Marsden, che “Nel mio nuovo ruolo di Patrona del Royal Marsden, spero che sostenendo la ricerca pionieristica e l’eccellenza clinica, nonché promuovendo il benessere dei pazienti e delle famiglie, possiamo salvare molte più vite e trasformare l’esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro”. Ciò riflette il desiderio della principessa di utilizzare la sua esperienza personale per aiutare altre persone che stanno attraversando la stessa dura prova. Kate ha concluso il suo messaggio con una nota ottimistica, dicendo: “Ho buone speranze per il futuro: ‘Non vedo l’ora di vivere un anno stimolante. C’è così tanto da aspettarsi.’ Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”.

Con i pazienti del The Royal Marsden, Kate Middleton ha condiviso le sfide che ha dovuto affrontare durante il trattamento. Ha anche espresso stupore per coloro che stanno ancora combattendo contro il cancro. “È davvero dura… è uno choc… tutti dicono ‘Per favore, restate positivi, fa davvero la differenza’”, ha detto.

La principessa ha parlato delle sfide dopo il trattamento, dicendo che la ripresa è un lungo processo: “Quando il trattamento è finito pensi di poter tornare al lavoro e tornare alla normalità, ma è comunque una vera sfida. Ci sono effetti collaterali al trattamento, ma in realtà ci sono effetti collaterali a lungo termine”. “Il corpo è incredibile nel farti sapere quando hai bisogno di fare un passo indietro”, ha detto Kate in un momento di emozione dopo il quale ha esortato i pazienti a prendersi il tempo necessario per guarire e trovare l’equilibrio.