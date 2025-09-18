Katia Buchicchio incoronata Miss Italia 2025: “Formosa e con l’apparecchio, diversa dai soliti canoni”





Katia Buchicchio, diciottenne originaria di Anzi, un piccolo comune in provincia di Potenza, ha conquistato il titolo di Miss Italia 2025, diventando così la prima rappresentante della Basilicata a ricevere questo prestigioso riconoscimento e la prima a indossare un apparecchio ai denti durante il concorso. Studente di odontoiatria, Katia si distingue per la sua personalità solare e carismatica, affermando di sentirsi distante dagli stereotipi tradizionali di bellezza. In un’intervista rilasciata a Fanpage, ha dichiarato: “Sono solare e carismatica, ho mostrato la mia personalità e questo è ciò che mi rende unica”.





La giovane vincitrice descrive la sua vita come quella di molte ragazze della sua età: ama la sua terra e la sua famiglia, che le ha trasmesso la passione per il ricamo e il cucito. Katia è convinta che ogni donna debba sentirsi a proprio agio con se stessa, senza dover aderire a un ideale di perfezione estetica. “Alle finali c’erano ragazze con fisici da modelle, ma io amo le mie forme. L’importante è essere in salute” ha affermato, sottolineando il valore dell’accettazione di sé.

Interrogata sulla sua scelta di non rimuovere l’apparecchio ai denti per la finale, Katia ha spiegato: “In realtà perché non posso ancora farlo, riallineare i denti è un processo lungo e non mi andava di interromperlo solo per la finale di Miss Italia, non la ritenevo una cosa importante. Per me non è un disagio e non me ne vergogno, ormai fa parte di me.” Questa decisione, secondo lei, potrebbe contribuire a scardinare l’idea di “perfezione a tutti i costi” spesso associata ai concorsi di bellezza.

Patrizia Mirigliani, organizzatrice del concorso, ha dichiarato che la vittoria di Katia rappresenta un rinnovamento del canone di bellezza di Miss Italia. La vincitrice ha confermato: “Sono fiera di poter rappresentare un cambiamento in quest’ambito” e ha aggiunto che i concorsi di bellezza possono essere ambienti molto competitivi, dove mettersi a confronto con le altre non è sempre facile, soprattutto per le giovani.

Quando si parla delle sue caratteristiche distintive, Katia si definisce spigliata e sicura di sé, affermando: “Ho mostrato la mia personalità e questo è ciò che mi rende unica”. La giovane ha anche riconosciuto di avere un fisico diverso rispetto ad altre concorrenti, affermando di apprezzare il suo corpo mediterraneo e le sue forme. “Noi donne tendiamo spesso ad essere insicure, ma il corpo che ognuna ha può essere il corpo dei sogni di qualcun altro. L’importante è essere in salute, mangiare bene e fare sport” ha detto.

In merito alla sua alimentazione, Katia ha chiarito di non aver seguito alcuna dieta particolare per prepararsi alla finale, gestendosi autonomamente e mantenendo un’alimentazione equilibrata, come le hanno insegnato i suoi genitori. Ha anche affrontato il tema delle critiche rivolte al concorso per la promozione di immagini stereotipate della donna, sostenendo che Miss Italia ha aperto le porte a tutti, accogliendo una varietà di fisici e storie diverse. “Quest’anno, tra le concorrenti c’era anche una ragazza incinta, segno che il concorso ormai accoglie tutte” ha osservato.

Tuttavia, il regolamento di Miss Italia esclude ancora le donne transgender. Katia ha espresso la sua apertura verso le diversità, affermando: “Non ho paura delle novità e non sarei contraria a un possibile cambiamento in questo senso”.

La giovane ha anche condiviso la sua passione per il ricamo e il cucito, sottolineando che non la identificano come un prototipo di donna tradizionale. “Si tratta di una passione tramandata dalle mie nonne e zie, tipica della mia terra, la Lucania” ha spiegato, affermando di sentirsi unica in questo aspetto.

Come rappresentante del Paese, Katia desidera portare in alto la sua Basilicata, mettendo in risalto i suoi paesaggi, il cibo e le tradizioni. Ha raccontato come la sua comunità l’abbia sostenuta durante la finale, organizzando un maxi schermo per seguirla e una festa a sorpresa al suo ritorno. “Questo è il mondo da cui provengo e voglio che abbia tutta la visibilità possibile” ha aggiunto.

Riguardo al futuro, Katia non teme i cambiamenti che potrebbero derivare dalla sua nuova vita nel mondo dello spettacolo. “Sono sicura, però, del fatto che non dimenticherò mai le mie origini, le porterò sempre con me” ha affermato. È fidanzata con Michael Telesca, il quale è anche il suo migliore amico. Katia ha descritto il loro rapporto come solido e di supporto reciproco.

Infine, ha confermato che lo studio resta una sua priorità. Attualmente iscritta al primo anno di Odontoiatria, ha ricevuto una giustifica per le assenze dovute al concorso e si prepara a recuperare il materiale perso. “A novembre ci sarà un esame decisivo per l’accesso alla facoltà, quello rimane il mio obiettivo principale” ha concluso.



