Katia Ricciarelli esprime amarezza per l’esclusione dagli ultimi momenti di Pippo Baudo e critica la divisione dell’eredità





A un mese dalla scomparsa di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto presso il Campus Bio-Medico di Roma, l’ex moglie, la cantante lirica 79enne Katia Ricciarelli, ha raccontato in un’intervista il dolore per essere stata esclusa dagli ultimi mesi di vita del conduttore e per non essere stata informata della sua morte. “Non so neppure di cosa sia morto”, ha dichiarato, spiegando che la notizia le è stata comunicata solo tramite messaggi di condoglianze ricevuti da amici e colleghi.





Il legame tra i due, nonostante il divorzio nel 2007 dopo diciotto anni di matrimonio (dal 1986 al 2004), è rimasto significativo. Tuttavia, secondo Ricciarelli, chi ha assistito Baudo negli ultimi tempi non ha mostrato il riguardo di tenerla aggiornata sulle sue condizioni di salute. Ha indicato in particolare Dina Minna, storica assistente del conduttore, la figura che avrebbe avuto un ruolo centrale negli ultimi anni di vita di Baudo.

L’attuale divisione dell’eredità ha suscitato ulteriore disagio in Ricciarelli. La parte più consistente del patrimonio, stimato intorno ai 10 milioni di euro, è stata divisa in tre parti quasi uguali tra i due figli di Baudo, Tiziana e Alessandro, e la stessa Minna, che ha seguito il conduttore per oltre trent’anni. La cantante ha commentato: “Non ritengo giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri. È stato un padre per lei? A me non risulta, ma sono fatti loro”. Ha inoltre precisato di non aver mai ricevuto assegni di mantenimento dopo la fine del matrimonio, avendo concordato la separazione dei beni per preservare la propria indipendenza economica: “Lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere (ride)”.

L’ultimo incontro tra Ricciarelli e Baudo risale al 2019, in occasione di un concerto all’Arena di Verona, quando si sono salutati con un abbraccio senza scambiarsi parole, in presenza di Minna. Da quel momento non ci sono stati altri contatti.

Nel corso di un’intervista prevista per il 14 settembre a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, Ricciarelli affronterà apertamente le questioni relative alla mancata comunicazione e all’amarezza per non aver potuto dare un ultimo saluto all’uomo che è stato parte importante della sua vita. “Non mi ha risposto. Non riesco a credere che non mi sia stato permesso di salutarlo prima della sua scomparsa”, ha detto in riferimento a un possibile confronto con Dina Minna.



