La bodybuilder soprannominata “She‑Hulk” uccisa a colpi di martello, il marito ritrovato senza vita

A Fuengirola, località della Costa del Sol, è stata rinvenuta la coppia formata da Zunilda Hoyos Méndez (43 anni), nota nel circuito del bodybuilding come “She Hulk”, e dal marito Jarrod Gelling (46 anni), anche lui pesista. Secondo le autorità, Méndez è stata brutalmente colpita con un martello nella villa in affitto dove risiedeva con Gelling da circa un mese, mentre lui è stato trovato senza vita in bagno con ferite da arma da taglio autoinflitte, configurando al momento la pista dell’omicidio-suicidio .





La tragedia emerge nel contesto di una relazione in crisi: Méndez aveva annunciato l’intenzione di separarsi da Gelling in seguito a episodi di violenza domestica che sarebbero proseguiti nel corso dell’ultimo anno . La donna si era recata in Spagna – proveniente da Dubai, dove la coppia viveva – per assistere il marito a un intervento al ginocchio, per poi partecipare a una gara in Portogallo. Lo aveva definito come “l’ultimo viaggio, un addio” .

A destare preoccupazione era stata la scomparsa di Zunilda dallo scorso sabato; la denuncia era stata presentata da un’amica che frequentava la sua palestra a Fuengirola. La polizia è intervenuta giovedì verso le 14 nell’abitazione nel complesso Higuerón West, rinvenendo i corpi insanguinati .

Secondo la Polynia Nazionale spagnola, il corpo della donna presentava ferite compatibili con un’aggressione violenta, mentre quello dell’uomo mostrava segni che orientano verso il suicidio. L’autopsia confermerà le cause della morte .

Yuleydis, nipote della vittima, ha dichiarato che la zia aveva raccontato di essere vittima di maltrattamenti e di voler ottenere il divorzio al più presto. “Per mia zia era l’ultimo viaggio con lui, un addio. Aveva deciso di divorziare a causa del suo comportamento aggressivo” . La coppia era già stata separata in passato, ma aveva tentato di ricostruire il rapporto, senza successo: “il maltrattamento continuava” .

Zunilda Hoyos Méndez era una figura rispettata nel panorama internazionale, con numerosi successi alle spalle – tra cui il secondo posto ai campionati NPC Worldwide Latin American del 2021 – e una significativa presenza sui social: contava oltre 100 000 follower su OnlyFans e su piattaforme come Instagram .

Tra i messaggi di cordoglio, si distingue il ricordo del suo allenatore, Branden Rey, che su Instagram ha scritto: “We had 17 days until we were going to hit the stage and shock the world my friend… Rest in paradise”, aggiungendo poi: “We were so close to the end, but the closest person to you ended it too soon. Domestic violence should never be taken lightly…” . La collega Behnaz Azar ha definito Zunilda “la donna più potente nel mondo del bodybuilding eppure con il cuore più gentile” .

Secondo Sur in English, le autorità stanno valutando il caso come possibile omicidio di genere. Se confermato, sarebbe il terzo nel 2025 nella provincia di Malaga .

Al momento, la polizia eseguirà l’autopsia per accertare le dinamiche esatte e motivare la causa delle morti. L’indagine si concentra sul ciclo di violenza nell’ambito della coppia e sul contesto familiare e sociale che ha portato a questa tragedia.

Parola chiave: Zunilda Hoyos Méndez

L’episodio rilancia l’urgenza di riconoscere e contrastare la violenza domestica, ancora troppo diffusa e spesso subdola. La commozione generata nella comunità del bodybuilding e in Spagna riflette non solo la perdita di un’atleta di grande talento, ma anche le conseguenze della cultura del silenzio e della dipendenza emotiva che può annidarsi nelle relazioni.