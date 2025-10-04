La bufala dei Tg sui pescatori di Gaza: il video che ringrazia la Flotilla è di febbraio





Recentemente, è emerso un video che mostrava uomini sulla spiaggia intenti a raccogliere reti piene di pesci. Inizialmente, il filmato era stato descritto come una testimonianza di palestinesi che, dopo un lungo periodo di divieto da parte dell’esercito israeliano, erano riusciti a tornare a pescare. Questo divieto, in vigore dal 2023, aveva suscitato preoccupazioni e discussioni sulla situazione dei diritti umani nella regione. La narrazione suggeriva che la Global Sumud Flotilla avesse contribuito a distrarre le forze israeliane, permettendo così ai pescatori di riprendere la loro attività.





Tuttavia, l’autore del video ha successivamente rimosso il contenuto e ha riconosciuto di aver commesso un errore. Dopo un approfondito controllo delle fonti, ha scoperto che il video, sebbene autentico e proveniente da Gaza, risaliva in realtà a febbraio di quest’anno. La sua recente diffusione era stata alimentata da un profilo social di un giovane palestinese che lo aveva ripubblicato, ingannando così diversi utenti e anche alcuni fact-checkers indipendenti.

A Gaza: i pescatori tornano in mare e ringraziano la Global Flotilla. 👉 https://t.co/3JmhCu9gcQ pic.twitter.com/2aOGejhMoF — Tg La7 (@TgLa7) October 3, 2025



Il video è stato ripreso e condiviso da numerosi media italiani, tra cui La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, e TGLA7, totalizzando milioni di visualizzazioni in poche ore. Nonostante la sua origine datata, il filmato è stato presentato come recente e associato alla missione umanitaria della Flotilla, il che ha portato a una significativa confusione e disinformazione.

In aggiunta, è stato riferito che il video è stato trasmesso anche in diverse edizioni di telegiornali nazionali, sempre con l’errata presentazione come un filmato attuale. L’autore ha espresso il suo rammarico per non aver seguito il protocollo di verifica che normalmente applica, riconoscendo che il suo entusiasmo per le immagini di persone affamate e felici di recuperare cibo lo ha portato a credere a una narrazione che si è rivelata infondata.

Nonostante le sue convinzioni e il suo impegno per la causa palestinese, l’autore ha sottolineato l’importanza di non manipolare o strumentalizzare le notizie per sostenere una particolare tesi. Ha dichiarato: “Pur rimanendo un convinto sostenitore della Palestina libera e impegnato nel denunciare il genocidio di Gaza ad opera di Israele, ritengo inaccettabile manipolare o anche solo strumentalizzare notizie e contenuti per avallare le proprie tesi o portare avanti un certo tipo di narrazione a favore o contro qualsiasi causa si tratti.”

In un contesto di crescente disinformazione, l’autore ha ribadito il suo impegno a cercare e far emergere la verità, affermando che la propaganda e la disinformazione non hanno colori né schieramenti. Con questa rettifica, ha voluto chiarire che il suo obiettivo è sempre stato quello di informare correttamente il pubblico, evitando di cadere nella trappola della disinformazione.

La vicenda evidenzia non solo la fragilità delle informazioni che circolano sui social media, ma anche la responsabilità di chi le condivide. In un’epoca in cui la verità può essere facilmente distorta, è fondamentale che i contenuti vengano verificati con attenzione prima di essere diffusi. La rettifica dell’autore serve da monito per chiunque operi nel campo dell’informazione, sottolineando l’importanza di mantenere standard elevati nella verifica dei fatti.

In conclusione, la situazione attuale richiede una vigilanza costante e un impegno per la verità, soprattutto quando si trattano temi delicati come quello del conflitto israelo-palestinese. La responsabilità di riportare i fatti in modo accurato è cruciale per garantire una comprensione corretta delle dinamiche in gioco e per promuovere un dibattito informato e costruttivo.



