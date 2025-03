La cantante Gaia Gozzi esprime apprezzamenti per Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, sottolineando la sua bellezza e simpatia

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, continua a guadagnare visibilità all’interno del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini. La concorrente ha attirato l’attenzione non solo per il suo ingresso in finale, ma anche per le tensioni con l’ex amica Helena Prestes. Dopo aver ottenuto un posto tra i finalisti, Zeudi si è affermata come una delle protagoniste del programma.





Attualmente, si trovano in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando, ma la situazione per Helena appare incerta. Nonostante la sua popolarità, alcuni autori del programma la considererebbero “sacrificabile”, il che potrebbe influenzare le sue possibilità di permanenza nella Casa. Nel frattempo, le quotazioni di Zeudi per la vittoria finale continuano a crescere, attirando l’attenzione di vari sostenitori, tra cui la cantante Gaia Gozzi.

Gaia Gozzi, recentemente tornata dal Festival di Sanremo, ha espresso il suo supporto per Zeudi. Le fan della concorrente, note come “Zelena”, hanno posto alcune domande alla cantante, che inizialmente non sembrava riconoscere Zeudi. Tuttavia, dopo aver compreso di chi si trattasse, ha dichiarato: “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Lei è bellissima, stupenda”. Quando le fan hanno informato Gaia che Zeudi era arrivata in finale, la cantante ha aggiunto: “Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica”.

In un ulteriore commento, Gaia Gozzi ha condiviso le sue impressioni su Zeudi, affermando: “Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”. Queste parole rappresentano un ulteriore incoraggiamento per Zeudi, che sta guadagnando sempre più consensi tra il pubblico. Nella recente votazione, Zeudi ha ottenuto un notevole 49,2% delle preferenze, superando Shaila Gatta, che si è fermata al 22,83%, e Stefania Orlando, con il 20,11%.

Il crescente supporto per Zeudi Di Palma si riflette non solo nei voti, ma anche nella sua capacità di attrarre l’attenzione di celebrità e fan. La comunità di sostenitori ha dimostrato di essere particolarmente attiva sui social media, contribuendo a consolidare la sua immagine come una delle concorrenti più amate della stagione. La sua amicizia con Helena è stata al centro di molte discussioni, specialmente dopo il triangolo amoroso che ha coinvolto Javier, il quale ha portato a una rottura tra le due donne.

Mentre il programma si avvicina alla finale, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più complesse. Zeudi sembra aver trovato un equilibrio tra il sostegno del pubblico e le tensioni interne, rendendola una figura centrale nelle conversazioni riguardanti il Grande Fratello. La sua capacità di mantenere buoni rapporti con gli altri concorrenti, insieme alle sue qualità personali, la rendono una contendente forte per la vittoria finale.

La presenza di Gaia Gozzi e il suo endorsement pubblico per Zeudi potrebbero avere un impatto significativo sul supporto che riceve. I fan sono sempre più motivati a votare per Zeudi, spinti anche dalle parole di celebrità che la sostengono. Il panorama del Grande Fratello è in continua evoluzione, e la prossima puntata potrebbe riservare ulteriori sorprese e colpi di scena.