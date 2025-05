La Casa Bianca diffonde una foto di Trump vestito da Papa, a pochi giorni dal Conclave

Una fotografia falsa, creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ha sollevato un’ondata di polemiche online. L’immagine ritrae Donald Trump vestito con l’abito papale bianco, un crocifisso al collo e la mitra, il tradizionale copricapo del pontefice cattolico. La posa di Trump è ambigua, a metà tra un gesto di benedizione e un ammonimento con l’indice alzato. Ciò che ha ulteriormente acceso il dibattito è stata la pubblicazione dell’immagine sugli account ufficiali dello stesso Trump e della Casa Bianca.





L’immagine è stata inizialmente condivisa sulla piattaforma Truth Social, considerata un punto di riferimento per l’estrema destra statunitense e i sostenitori del movimento Maga. Successivamente, è approdata anche su Instagram, dove ha raccolto numerosi commenti negativi. Molti utenti hanno criticato aspramente la scelta di pubblicare una foto del genere su un account governativo ufficiale, accusandola di mancare di rispetto verso la religione cattolica.

Il contesto in cui questa immagine è emersa non è casuale. Mercoledì 7 maggio inizierà il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Nei giorni precedenti all’evento, Donald Trump ha scherzato sull’argomento rispondendo a una domanda dei giornalisti riguardo l’elezione del nuovo pontefice: “Mi piacerebbe fare il Papa, sarebbe la mia prima scelta”. Nella stessa occasione, ha menzionato il cardinale e arcivescovo di New York, Timothy Dolan, noto per le sue posizioni ultraconservatrici. Tuttavia, Dolan non figura tra i candidati favoriti, e nella storia non c’è mai stato un Papa statunitense.

Alcuni esponenti del Partito Repubblicano hanno colto l’occasione per ironizzare sull’ipotesi di un Trump Papa. Il senatore Lindsey Graham, ad esempio, ha scritto sui social: “Chiederei al Conclave papale e ai fedeli cattolici di restare aperti alla possibilità, la prima combinazione Papa-presidente Usa avrebbe molti lati positivi!”, facendo anche riferimento a una possibile candidatura presidenziale di Trump nel 2028.

Il prossimo Papa dovrà probabilmente affrontare questioni delicate legate ai rapporti con gli Stati Uniti. Durante il pontificato di Papa Francesco, i rapporti con alcuni esponenti della Chiesa statunitense, soprattutto quelli conservatori, sono stati spesso tesi. Tra questi vi è il vicepresidente in carica JD Vance, noto sostenitore delle posizioni più rigide all’interno della Chiesa americana. Inoltre, in passato ci sono stati attriti tra Trump e Francesco, soprattutto in merito al tema dei migranti. Con le deportazioni ancora in corso negli Stati Uniti, spesso colpendo persone che risiedono nel paese da anni senza accuse chiare a loro carico, resta da vedere quale posizione prenderà il nuovo pontefice.

La controversa immagine ha generato reazioni opposte sui social media. Su Truth Social, i commenti – spesso difficili da distinguere tra reali e automatizzati – sono stati prevalentemente favorevoli. Molti utenti hanno lodato Trump, pubblicando meme e immagini celebrative, mentre altri hanno attaccato duramente Papa Francesco, definendolo un “malvagio gesuita”, o hanno lanciato accuse infondate contro Joe Biden, insinuando che potrebbe diventare pontefice solo attraverso mezzi illegittimi. Queste affermazioni si ricollegano alle teorie complottiste che mettono in dubbio la legittimità delle elezioni presidenziali del 2020.

Su Instagram, invece, la reazione è stata molto diversa. Numerosi utenti hanno espresso indignazione per quella che hanno definito una “mancanza di rispetto”. In molti si sono detti sorpresi che un’immagine del genere provenisse davvero dall’account ufficiale della Casa Bianca, sottolineando che un governo non dovrebbe prendere parte a contenuti che potrebbero essere interpretati come derisori verso una religione. Non è la prima volta che l’amministrazione Trump utilizza i social media in modo provocatorio, ma questa vicenda ha riacceso il dibattito sull’uso dei canali ufficiali per scopi propagandistici.

