La concorrente Helena del Grande Fratello è al centro di una nuova polemica, con urla e tensioni che hanno richiesto l’intervento degli autori durante la puntata

Il Grande Fratello continua a far discutere, e la presenza di Helena si sta rivelando uno degli aspetti più controversi di questa edizione. La puntata di lunedì 17 marzo ha visto la concorrente al centro dell’attenzione, non solo per la sua ritrovata complicità con Lorenzo, ma anche per le dinamiche di gelosia che coinvolgono Javier. Nonostante i legami sembrino ancora intatti, ci sono segnali di una possibile rottura, evidenti anche nelle conversazioni notturne tra i due.





La notte, però, ha preso una piega inaspettata. Helena ha manifestato un comportamento decisamente sopra le righe, sfogando la sua frustrazione su alcune delle sue coinquiline. Secondo i video circolanti online, la concorrente ha accusato Zeudi di averle sputato addosso durante una discussione, e ha reagito in modo esplosivo: “Non buttarmi l’acqua addosso”, ha urlato, evidenziando il suo stato di agitazione.

In seguito, Helena ha raccontato a Chiara l’accaduto, affermando: “Mi ha buttato l’acqua, ti faccio vedere come ha fatto”. La risposta di Chiara non si è fatta attendere: “Vai a dormire e non ti permettere mai più”. La situazione è degenerata, e Jessica ha dovuto intervenire per allontanare Helena dalla discussione, che però ha continuato a infiammarsi. La concorrente ha cercato di mostrare a Shaila cosa era successo in cucina, ma anche qui ha trovato resistenza: “Non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice”, ha replicato Shaila.

Con il passare delle ore, l’atmosfera non si è affatto calmata. Un autore del programma è stato costretto a intervenire, richiamando Helena in confessionale. Mentre la regia mostrava alcuni concorrenti che dormivano, si è sentita una voce che chiedeva ripetutamente alla modella di recarsi in confessionale per discutere della situazione.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere. Un utente ha commentato: “Non c’è mai limite al peggio, anche questa volta provoca e va a 5 cm dalla faccia, ha sempre bisogno di qualcuno che la allontani, perché da sola non è in grado”. Altri utenti hanno espresso preoccupazione per il comportamento di Helena, affermando che gli autori sembrano essere stanchi della situazione: “La stanno continuando a chiamare e si sentono le urla”, e “Anche gli autori sono stufi, non ne possono più di Helena e mi fanno quasi pena”.

La tensione è palpabile anche tra i fan del programma, che si dividono tra chi sostiene Helena e chi la critica aspramente. Alcuni sostengono che la concorrente stia abusando della sua posizione, mentre altri la vedono come una figura controversa e affascinante. Le frasi come “Speriamo che la buttino fuori” e “Questa non sta bene con la testa” evidenziano la frustrazione di una parte del pubblico nei suoi confronti.

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è sempre più teso, e le interazioni tra i concorrenti si fanno sempre più cariche di emozioni. Helena, con il suo comportamento, continua a catalizzare l’attenzione, ma anche a creare malumori tra gli altri concorrenti. La sua personalità forte e provocatoria sembra essere un’arma a doppio taglio, capace di attrarre l’attenzione ma anche di generare conflitti.