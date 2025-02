La concorrente Helena è al centro di polemiche dopo essere stata convocata in confessionale, mentre il pubblico chiede la sua eliminazione dal Grande Fratello

La situazione all’interno della Casa del Grande Fratello si fa sempre più tesa, in particolare per la concorrente Helena Prestes, che non è riuscita a conquistare il titolo di prima finalista donna in questa edizione. La sua esclusione ha suscitato una serie di reazioni tra il pubblico, che ora chiede a gran voce la sua eliminazione. Nonostante non abbia ottenuto il pass per l’ultima puntata, Helena continua a essere al centro dell’attenzione, sia per le sue dinamiche interpersonali che per i conflitti con gli altri concorrenti.





Nella puntata del 24 febbraio 2025, trasmessa su Canale 5, si è verificato un nuovo scontro tra Helena e Zeudi, un confronto che ha messo in evidenza la rottura definitiva della loro amicizia. Le due concorrenti non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi, con Helena che ha espresso il suo disprezzo nei confronti di Zeudi, definendola una persona falsa e interessata solo alla visibilità. Questo deterioramento dei rapporti ha portato a un clima di tensione palpabile all’interno della Casa.

In diretta, Helena ha messo in discussione l’orientamento sessuale di Zeudi, scatenando la reazione di quest’ultima, che ha risposto con irritazione, invitando Helena a non mettere in dubbio il suo interesse per le donne. Anche Stefania, che attualmente si trova temporaneamente fuori dalla Casa, ha sostenuto che Zeudi stesse cercando di creare una ship per ottenere maggiore forza al televoto.

Le discussioni tra le due concorrenti non si sono fermate alla puntata, ma hanno continuato a infiammare gli animi anche nelle ore successive. Helena è diventata il bersaglio di un gruppo di concorrenti che, chiaramente schierati dalla parte di Zeudi, hanno iniziato a lanciare messaggi contro di lei. Frasi come “Helena Prestes, lascia quella casa e fagli fare il 5% di share” e “Helena, abbandona questo circo. Parlare con il suo agente e farla uscire. Non può continuare ad essere bullizzata dagli autori e dai loro protetti” hanno iniziato a circolare, riflettendo il crescente malcontento nei suoi confronti.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, durante uno dei suoi litigi con Zeudi, Helena è stata convocata dagli autori in confessionale. Questo richiamo ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico. Alcuni sostengono che Helena sia una “raccomandata” poiché viene spesso chiamata per ricevere supporto, mentre altri ritengono che sia un modo per proteggere gli altri concorrenti, che continuano a parlare di lei senza darle la possibilità di difendersi.

La convocazione in confessionale ha sollevato interrogativi sul ruolo di Helena all’interno della Casa. Molti spettatori si chiedono se ci sia un trattamento di favore nei suoi confronti o se, al contrario, gli autori stiano cercando di gestire una situazione potenzialmente esplosiva. La percezione che Helena possa essere vittima di bullismo da parte degli autori e dei concorrenti è un tema ricorrente tra i fan del programma.