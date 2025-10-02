La confessione di Enrica Bonaccorti: “Ho un tumore al pancreas, mia figlia mi aiuta ad affrontare le cure”





Quattro mesi dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti è tornata in pubblico per condividere la sua esperienza e scusarsi con tutti coloro che l’hanno vista scomparire dai social e dalla televisione. La conduttrice e opinionista ha affrontato un periodo difficile, durante il quale ha dovuto metabolizzare la notizia e iniziare un percorso di cure. Due giorni fa, ha pubblicato un post su Instagram per informare i suoi follower della situazione attuale, e ieri sera è intervenuta al TG1 per parlare della sua condizione.





In un’intervista al TG1, Bonaccorti ha descritto il suo stato d’animo dicendo: “Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti.” La diagnosi di tumore al pancreas, una malattia che ha colpito anche l’attrice Eleonora Giorgi, l’ha portata a riflettere su quanto sia difficile affrontare una situazione simile. Ha rivelato di aver pensato a Giorgi al momento della diagnosi, affermando: “L’organo è lo stesso, una situazione difficile. Aveva un spirito, una forza. Non credo che sarò mai così, come lei.”

Dopo quattro mesi di assenza, Bonaccorti ha deciso di tornare in pubblico per spiegare il motivo della sua scomparsa e per rassicurare il suo pubblico. Ha dichiarato: “La prima pulsione è stata quella di scrivere, scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa.” Durante la sua apparizione in televisione, ha indossato una parrucca bionda e corta, simile al suo stile abituale.

Inoltre, Bonaccorti ha condiviso un messaggio di speranza, sottolineando l’importanza di affrontare le difficoltà con serenità. Ha affermato: “Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza.”

Poco prima di ritirarsi dal mondo social, Bonaccorti era stata ospite del programma di Caterina Balivo, La volta buona. In quell’occasione, Balivo aveva notato che Bonaccorti non si sentiva bene e aveva accennato ai suoi problemi di salute. Balivo ha ricordato: “Si lamentava sempre, diceva che era stata male,” esprimendo così la sua vicinanza alla collega.

La malattia di Enrica Bonaccorti ha suscitato una forte reazione tra i suoi fan e i suoi colleghi, che hanno espresso il loro supporto attraverso messaggi di incoraggiamento. La notizia della sua diagnosi ha colpito profondamente il pubblico, che ha sempre seguito con affetto la sua carriera televisiva. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua presenza scenica, ha voluto rassicurare tutti sul fatto che sta affrontando le cure con determinazione.

La diagnosi di tumore al pancreas è spesso associata a una prognosi difficile, ma Bonaccorti ha dimostrato una grande forza interiore nel condividere la sua esperienza. La sua decisione di tornare in pubblico e di parlare apertamente della sua malattia rappresenta un gesto di coraggio, che può servire da esempio per molti che si trovano ad affrontare situazioni simili.

In questo contesto, la figura di Enrica Bonaccorti emerge non solo come una professionista del mondo dello spettacolo, ma anche come una persona che affronta le sfide della vita con resilienza. La sua storia è un promemoria dell’importanza di avere il supporto delle persone care e di affrontare le difficoltà con un atteggiamento positivo.



