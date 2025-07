La cugina di Harry e William, Rosie Roche, è stata trovata morta nella sua camera a Norton. Le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire

Rosie Roche, una giovane di vent’anni e cugina di secondo grado dei principi William e Harry, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Norton, vicino a Malmesbury, nel Wiltshire, il 14 luglio scorso. La ragazza, che stava per partire per una vacanza con amici, non ha mai raggiunto la sua destinazione. Il corpo è stato rinvenuto dalla madre e dalla sorella, mentre i bagagli erano pronti per la partenza.





Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, accanto al corpo di Rosie è stata trovata una pistola. Tuttavia, le autorità locali hanno dichiarato che la morte della giovane non è considerata sospetta e hanno escluso il coinvolgimento di terze parti. Nonostante ciò, è stata avviata un’inchiesta presso il tribunale del coroner di Wiltshire e Swindon per determinare le cause del decesso.

Rosie Roche era legata a una famiglia con profonde radici nobiliari. Era nipote dello zio di Lady Diana Spencer e figlia dell’aristocratico Hugh Roche, nipote della baronessa Fermoy, che era la nonna materna della principessa Diana. La giovane stava studiando Letteratura inglese presso l’Università di Durham e proveniva da una famiglia molto vicina alla Royal Family.

Un necrologio apparso sul Yorkshire Post ha descritto Rosie come “figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella straordinaria di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long”. La sua morte ha suscitato grande tristezza e incredulità, non solo tra i familiari e amici, ma anche nel pubblico, che ha seguito con attenzione le vicende della Royal Family.

La reazione della famiglia di Rosie e di Buckingham Palace è stata sorprendentemente silenziosa. Fino ad ora, non è stato rilasciato alcun commento ufficiale riguardo alla tragedia, né da parte della famiglia Roche né da parte della Royal Family. Questo velo di silenzio ha suscitato stupore e ha portato a speculazioni su come la famiglia reale stia affrontando questa perdita.

La notizia della morte di Rosie Roche ha scosso il Regno Unito, che si è unito in un momento di riflessione e cordoglio. La Royal Family, già colpita da una serie di eventi drammatici dalla scomparsa della Regina Elisabetta II nel settembre 2022, si trova ora ad affrontare un ulteriore colpo. L’ultima tragedia che ha coinvolto la famiglia reale è stata la morte di Sunjay Kapur, un imprenditore indiano e amico di lunga data del principe William, avvenuta durante una partita di polo a causa di una reazione allergica provocata da un’ape.

Le circostanze che hanno portato alla morte di Rosie sono ancora oggetto di indagine, e la comunità è in attesa di ulteriori dettagli. È fondamentale che le autorità competenti approfondiscano la questione per garantire che non ci siano aspetti trascurati. La famiglia Roche merita chiarezza e supporto durante questo momento difficile.

La vita di Rosie Roche, sebbene giovane, era già segnata da un’eredità familiare significativa e da un futuro promettente. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano e la amavano. Mentre la comunità si stringe attorno alla sua famiglia, ci si aspetta che i media e le istituzioni continuino a seguire da vicino l’evoluzione di questa storia tragica.